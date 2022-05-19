  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Потепління та дощі: прогноз погоди в Україні на 19 травня

    Дощі в четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України - Потепління та дощі: прогноз погоди в Україні на 19 травня

    Дощі в четвер пройдуть у східних областях та у південній частині України

    фото з відкритих джерел

    Свіжішою погода буде через рвучкий вітер у східних областях.

    У четвер, 19 травня, в Україні почне теплішати, проте у західних областях на поверхні ґрунту вночі ще можливі заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, 19 травня у південно-східних областях та Криму буде хмарно з проясненнями та дощі, температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.

    На решті території мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 4-9° тепла (у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), на узбережжі морів 10-12° тепла, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

    19-20 травня у північних, більшості західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Одеській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 19 травня буде сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 18-20°. 19-20 травня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна вітер окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Потепління та дощі: прогноз погоди в Україні на 19 травня