В Україні почали штрафувати АЗС за завищені ціни на пальне

Порушників оштрафували на 2,5 млн грн та склали 49 приписів

Фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів перевірили ціни на пальне в мережах АЗС. Як пише видання enkorr , цей держорган уповноважений контролювати дотримання регульованих цін на продукцію.

За результатами перевірок виявили, що на 73% заправок порушували цінову дисципліну. Мовиться про 87 заправок, які встигли відвідати працівники Держпродспоживслужби.

Порушували цінові вимоги майже в усіх областях України. Зокрема у таких:

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Полтавській;

Сумській;

Тернопільській;

Херсонській;

Черкаській.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Лордкіпанідзе зауважив, що від початку 2022 року здійснили 119 перевірок. З них 80 були плановими ще до повномасштабного вторгнення Росії, а також 39 позапланових.

Порушників оштрафували на 2,5 млн грн та склали 49 приписів про виконання законних вимог щодо приведення цін до рекомендованих державою. До адміністративної відповідальності притягнули 98 посадовців, на яких наклали понад 200 тис. грн штрафів.

Під час воєнного стану всі перевірки призупинили. Здійснюють лише позаплановий контроль за зверненням громадян та перевірки відповідно до доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Наразі держорган почав 52 позапланові перевірки на заправках. Завершили уже 5 перевірок, під час них на двох АЗС у Волинській та Рівненській областях інспекція зіткнулася з перешкоджанням діяльності. Підприємців оштрафували на 2,48 млн грн та наклали штрафи за підвищення цін.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.