  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Потепління та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на суботу

    • Розсилка
    Потепління та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на суботу

    У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів

    У суботу, 27 липня, у південній частині України, більшості центральних, Київській та Чернігівській областях опадів не передбачається. На решті території місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, вночі 27 липня в Україні буде до 13-18°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 24-29°, на півдні країни до 32°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

    У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

    4_02

    Раніше повідомлялося, що на вихідних в Україні суттєво потепліє.

    Читайте також
    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ