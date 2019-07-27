Потепління та короткочасні дощі: прогноз погоди в Україні на суботу



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У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів

У суботу, 27 липня, у південній частині України, більшості центральних, Київській та Чернігівській областях опадів не передбачається. На решті території місцями очікуються короткочасні дощі з грозами.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, вночі 27 липня в Україні буде до 13-18°, на узбережжі морів близько 20°; вдень 24-29°, на півдні країни до 32°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Раніше повідомлялося, що на вихідних в Україні суттєво потепліє.