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Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
фото з відкритих джерел

Останньою до «тривожності» долучилася Закарпатська область

 

У ніч проти 16 лютого ворог намагається залякати українців, тож система оповіщення населення фіксує небезпеку. Сирени повітряної тривоги лунають у багатьох регіонах України.

Окремі джерела пишуть, що є ймовірність пуску ракет з акваторії Азовського моря.

Телеграм-канал «Реальний Київ» пише, що над Дніпропетровщиною працювало ППО, є збіття.

Нагадаємо, що ввечері окупант атакував південь країни безпілотниками. Наближення «Шахедів» чули у передмісті Дніпра

 

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