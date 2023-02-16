Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)

фото з відкритих джерел

Останньою до «тривожності» долучилася Закарпатська область

У ніч проти 16 лютого ворог намагається залякати українців, тож система оповіщення населення фіксує небезпеку. Сирени повітряної тривоги лунають у багатьох регіонах України.

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Окремі джерела пишуть, що є ймовірність пуску ракет з акваторії Азовського моря.

Телеграм-канал «Реальний Київ» пише, що над Дніпропетровщиною працювало ППО, є збіття.

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Нагадаємо, що ввечері окупант атакував південь країни безпілотниками. Наближення «Шахедів» чули у передмісті Дніпра.