Дніпро та область під загрозою. В регіоні вже чути ворожі дрони

Про можливу атаку дронами мешканців попередили годину тому

Ворожі безпілотники вже перетнули кордон Дніпропетровської області. Про це пишуть місцеві пабліки, публікуючи записи очевидців з Синельниківського району. В області та на сусідній Запоріжчині оголошено повітряну тривогу.

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Про виліт дронів у бік Дніпра та області раніше повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. «Увага! На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються «шахеди», – написав він у телеграм-каналі о 21:23.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги треба знаходитися в укритті. Якщо немає можливості дістатися бомбосховища, то слід користатися правилом «двох стін».