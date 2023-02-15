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Дніпро та область під загрозою. В регіоні вже чути ворожі дрони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Дніпро та область під загрозою. В регіоні вже чути ворожі дрони
фото ілюстративне

Про можливу атаку дронами мешканців попередили годину тому

Ворожі безпілотники вже перетнули кордон Дніпропетровської області. Про це пишуть місцеві пабліки, публікуючи записи очевидців з Синельниківського району. В області та на сусідній Запоріжчині оголошено повітряну тривогу.

 Про виліт дронів у бік Дніпра та області раніше повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. «Увага! На Дніпропетровщині повітряна тривога. В напрямку області рухаються «шахеди», – написав він у телеграм-каналі о 21:23.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги треба знаходитися в укритті. Якщо немає можливості дістатися бомбосховища, то слід користатися правилом «двох стін». 

Теги: Дніпро безпілотник тривога

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