Економічний успіх Індії як приклад для України

Індійська адміністративна служба відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією в урядових структурах

В Україні держслужбовців без урахування військових та Нацгвардії понад пів мільйона осіб

Знаєте у чому успіх економіки Індії? Так, саме успіх. Ця країна зростає швидше за багатьох інших.

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ВВП Індії:

2000 – $461 млрд

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2010 – $1,7 трлн (зростання у 3,7 разів)

2020 – $2,7 трлн (зростання 1,6 раза)

2027-е – $5 трлн (стратегічна мета)

Нам кажуть, що не можна брати приклад із Сінгапуру, Грузії. Це малі країни.

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А ось Індія. Величезна країна з площею 3 287 000 км (Україна для порівняння 600 тис км). Країна із населенням 1,4 млрд осіб. З часткою тіньової економіки не менше 20% (!)

І вона активно зростає.

Як вони цим керують?

Відповідь мене здивувала. Виявляється, найважливішу роль в управлінні країною відіграють співробітники спецоргану – Індійська адміністративна служба – Indian Administrative Service (IAS)

Це не прості держслужбовці. Це як спецназ серед усіх держслужбовців!

Вони мають спеціальну підготовку та навчання.

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Тільки вони мають право обіймати керівні посади у держсекторі та обіймати міністерські позиції, це не випадкові люди, як у деяких країнах. А спеціально для цього навчені. Співробітники служби IAS повинні мати широкий спектр навичок і кваліфікацій, включаючи:

Лідерські якості та вміння працювати в команді.

Організаційні навички та вміння керувати процесами.

Аналітичні та проблемно-орієнтовані навички.

Навички спілкування та переконання.

Знання правових норм та нормативних актів.

Розуміння соціальних та економічних проблем країни.

Знання адміністративних процедур та системи уряду.

Чисельність служби IAS становить близько 5 тисяч осіб, які займаються управлінням різних галузей уряду.

Всього 5 тисяч із 6 млн держслужбовців (менше 0.1%)

Щороку на індійську адміністративну службу обирають лише 180 кандидатів із різних категорій.

Відібрані кандидати проходять дворічний період навчання IAS у Національній академії управління імені Лала Бахадура Шастрі (LBSNAA), Уттаракханд.

Співробітники служби IAS проходять широку підготовку, яка включає як академічні, так і практичні заняття. Програма навчання для співробітників служби IAS розроблена та ведеться Індійською Академією Адміністративних Наук у Муссурі.

Кар'єра в IAS будується на основі системи сходів.

Співробітники служби починають свою кар'єру як молодші адміністративні чиновники, потім просуваються на вищі посади. Просування в кар'єрі здійснюється на основі продуктивності, досвіду та кваліфікації співробітника. Однією з основних функцій служби IAS є забезпечення ефективного та чесного управління.

Співробітники служби мають бути незалежними та несхильними до корупції. У цьому контексті служба IAS відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією в урядових структурах.

Заробітна плата співробітників служби IAS залежить від посади, яку вони обіймають.

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Ось приклади заробітної плати на різних позиціях:

Молодший адміністративний чиновник: від 50 000 до 70 000 індійських рупій на місяць (близько 700-1000 доларів США).

Помічник-комісар близько $1000-$2000).

Комісар близько $2000-$3500

Вищі посади, такі як глава регіону чи міністр, можуть отримувати зарплату близько $3500-$7000

Чим цікавий цей приклад для нас?

В Україні держслужбовців без урахування військових та Нацгвардії понад 0,5 млн осіб. Усіх замінити неможливо.

Беручи індійський приклад, нам потрібен свій Легіон Державників.

Якщо взяти за аналогією з Індією, що «державний спецназ» становить лише 0,1%, то для України це буде близько 500 осіб. 500 високомотивованих, високопрофесійних спецназівців, які очолять держоргани та змінять країну.

Навіть якщо взяти середню ЗП у $5 тис, платникам податків вони обійдуться на рік лише у $42 млн.

Чи багато це чи мало?

З урахуванням того, що Україна на рік лише від корупції втрачає понад $30 млрд – ця сума ні про що.

Питання лише в тому, чи ми хочемо залишити все як є і дочекатися припинення держави Україна чи... ми готові змінювати країну.