Нічна атака по Україні: Повітряні сили повідомили кількість збитих цілей

Окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків

У ніч проти 19 травня Повітряні сили знищили 19 з 22 «Шахедів», якими Росія атакувала територію України. Також було ліквідовано три із шести ракет «Калібр». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів».

Як зазначається, окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом було зафіксовано пуски 22 «Шахедів» та шести «Калібрів».

Цієї ночі в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через активність ворожої авіації. У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух, поблизу Києва працювали сили протиповітряної оборони.

Крім того, навколо повітряного простору Києва працювали сили протиповітряної оборони. Ворог знову тероризував Київ безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони.