Атака безпілотників на Кремль: Пєсков розповів про «замах» на Путіна

«Дуже тривожно», – речник президента країни-агресорки

Безпілотники, що декілька днів тому атакували Кремль, нібито намагалися вбити російського президента Володимира Путіна. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков в інтерв’ю сербському телеканалу ATV.

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У Кремлі заявили, що «київський режим» буцімто намагався скоїти замах на вбивство диктатора за допомогою дронів.

«Ми дійсно бачили: була спроба атакувати московський Кремль двома безпілотниками. Там розташована резиденція президента Російської Федерації, і ми фактично можемо трактувати цей напад як спробу теракту на главу російської держави. Це дуже тривожно і неприйнятно», – розповів підданий Путіна.

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Він додав, що подібні дії Росія розцінює як державну терористичну діяльність.

«Ми вважаємо, що таким чином Україна фактично зарахувала себе до державних спонсорів тероризму навіть не юридично, а «де-факто», фактично. І, звичайно, ми вживаємо і будемо вживати всіх заходів для забезпечення нашої безпеки і, звичайно, як ми говорили в попередніх заявах, ми будемо реагувати на подібні кроки», – пригрозив Пєсков.

Нагадаємо, що російська влада 3 травня заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару БПЛА по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

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До слова, українська розвідка назвала причетних до атака на Кремль.