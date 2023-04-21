Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі

Зірку російської пропаганди Shaman висміяли за нацизм навіть путінці

Російський співак та кремлівський пропагандист Shaman (справжнє ім'я – Ярослав Дронов) продовжує доводити свій «патріотизм» релізами нових пісень. Чергове «творіння» путініста вийшло 20 квітня 2023 року, і навіть росіяни помітили нацистські паралелі в кліпі співака.

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скріншот кліпу

Кліп пісні під назвою «Ми» вийшов на офіційному YouTube-каналі Shaman. За добу він набрав понад 600 тисяч переглядів. Відео Дронов зняв на Червоній площі, продемонструвавши й інші «великі» місця Москви. Співак вихваляє росіян та стверджує, що «з ними Бог». Проте сміх викликає не дурнуватий текст пісні, а зовнішній вигляд пропагандиста, який має чіткі історичні паралелі.

скріншот кліпу

Користувачі мережі порівнюють путініста із арійцями: Ярослав одягнув шкіряну курточку, чорні штани, масивні черевики та, найголовніше, на рукав жакета він прив'язав прапор Росії. Користувачі мережі запитують, як вже в кліп не вставили момент, коли Дронов «зігує» на потіху приспішникам путінського режиму.

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скріншот кліпу

«Кліп чесно показує нам нашого ворога – росарійців і що вони хочуть насправді, чого вони прагнуть і де черпають натхнення. Випустити в день народження гітлера на червону площу якийсь білявий шматок біомаси у чорному шкіряному прикиді з пов'язкою на руці – браво! Еталон, це збережеться для нащадків і стане в один ряд з промовами Геббельса», – жартує громадський діяч Юрій Бірюков.

Прокоментував композицію навіть колишній український підприємець, колабораціоніст та проросійський політик Олег Царьов. У своєму Twitter він назвав роботу Дронова «косплеєм соратників Адольфа Алоїзовича» і наголосив, що у РФ російських патріотів найчастіше зображують непатріоти за гроші.

Прихильник путінського режиму Сергій Мардан відреагував бурхливо: заявив, що за такий кліп Сталін розстріляв би усіх причетних.

Користувачі соціальних мережах здебільшого висміюють кліп Шамана, проте знаходяться й ті, хто в захваті від цього «шедевра» російської пропаганди.

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Росіяни, звісно, не вважають пісню Дронова нацистською, адже за версією російської пропаганди «нацисти, фашисти, бендерівці» проживають лише в Україні. Проте поведінка прихильників путінського режиму та дії окупантів на території України неодноразово доводили, що між Росією та Третім Рейхом є багато спільного.

Нагадаємо, що балерун Полунін, що має декілька тату із обличчям Путіна на тілі, проігнорував зустріч із російським диктатором, чим викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах.