Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі
Один із головних пропагандистів Кремля у новій пісні одягнув класичний образ гітлерівських нацистів
скріншот кліпу

Зірку російської пропаганди Shaman висміяли за нацизм навіть путінці 

Російський співак та кремлівський пропагандист Shaman (справжнє ім'я – Ярослав Дронов) продовжує доводити свій «патріотизм» релізами нових пісень. Чергове «творіння» путініста вийшло 20 квітня 2023 року, і навіть росіяни помітили нацистські паралелі в кліпі співака.

Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі фото 1
скріншот кліпу

Кліп пісні під назвою «Ми» вийшов на офіційному YouTube-каналі Shaman. За добу він набрав понад 600 тисяч переглядів. Відео Дронов зняв на Червоній площі, продемонструвавши й інші «великі» місця Москви. Співак вихваляє росіян та стверджує, що «з ними Бог». Проте сміх викликає не дурнуватий текст пісні, а зовнішній вигляд пропагандиста, який має чіткі історичні паралелі.

Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі фото 2
скріншот кліпу

Користувачі мережі порівнюють путініста із арійцями: Ярослав одягнув шкіряну курточку, чорні штани, масивні черевики та, найголовніше, на рукав жакета він прив'язав прапор Росії. Користувачі мережі запитують, як вже в кліп не вставили момент, коли Дронов «зігує» на потіху приспішникам путінського режиму. 

Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі фото 3
скріншот кліпу

«Кліп чесно показує нам нашого ворога – росарійців і що вони хочуть насправді, чого вони прагнуть і де черпають натхнення. Випустити в день народження гітлера на червону площу якийсь білявий шматок біомаси у чорному шкіряному прикиді з пов'язкою на руці – браво! Еталон, це збережеться для нащадків і стане в один ряд з промовами Геббельса», – жартує громадський діяч Юрій Бірюков.

Прокоментував композицію навіть колишній український підприємець, колабораціоніст та проросійський політик Олег Царьов. У своєму Twitter він назвав роботу Дронова «косплеєм соратників Адольфа Алоїзовича» і наголосив, що у РФ російських патріотів найчастіше зображують непатріоти за гроші.

Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі фото 4

Прихильник путінського режиму Сергій Мардан відреагував бурхливо: заявив, що за такий кліп Сталін розстріляв би усіх причетних. 

Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі фото 5

Користувачі соціальних мережах здебільшого висміюють кліп Шамана, проте знаходяться й ті, хто в захваті від цього «шедевра» російської пропаганди. 

Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі фото 6
Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі фото 7
Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі фото 8

Росіяни, звісно, не вважають пісню Дронова нацистською, адже за версією російської пропаганди «нацисти, фашисти, бендерівці» проживають лише в Україні. Проте поведінка прихильників путінського режиму та дії окупантів на території України неодноразово доводили, що між Росією та Третім Рейхом є багато спільного.

Нагадаємо, що балерун Полунін, що має декілька тату із обличчям Путіна на тілі, проігнорував зустріч із російським диктатором, чим викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. 

Теги: пропаганда пропагандист росія росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
22 березня, 15:06
Агенти ФСБ під іконами готували удари по «Укрзалізниці». У складі – помічник нардепа
Агенти ФСБ під іконами готували удари по «Укрзалізниці». У складі – помічник нардепа
27 березня, 10:51
Росія шантажує світ ядерною зброєю
Російська ядерна зброя в Білорусі: на який крок готова піти Польща
3 квiтня, 07:15
За минулу добу ворог здійснив 24 обстріли Донеччини
Удар по Чернігівщині та масований обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
5 квiтня, 10:16
Іван Федоров підбив пісумки інтенсивних вибухів на тимчасово окупованій території Запорізької області
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі
9 квiтня, 13:10
Норвегія вирішила не проводити щорічний етап Кубка світу з фехтування
Норвегія бойкотуватиме турніри з фехтування за участю росіян і білорусів
15 квiтня, 09:01
Рішення стосовно поновлення росіян та білорусів у міжнародному хокеї залежить від закінчення війни
Міжнародна федерація хокею усунула росіян та білорусів від змагань до кінця війни
17 квiтня, 15:49
Що залишилось від найбільшої у Європі птахоферми в Чорнобаївці (фото)
Що залишилось від найбільшої у Європі птахоферми в Чорнобаївці (фото)
16 квiтня, 08:01
Єнс Столтенберг у Києві, СБУ арештувала активи олігарха Новинського. Головне за 20 квітня
Єнс Столтенберг у Києві, СБУ арештувала активи олігарха Новинського. Головне за 20 квітня
Вчора, 21:06

Соціум

Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі
Нове обличчя путінізму: російський співак шокував нацистськими паралелями у кліпі
Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста за «допомогу українській розвідці»
Суд у Москві заочно заарештував болгарського журналіста за «допомогу українській розвідці»
«Військові ліквідували бєлгородських екстремістів»: конфуз на російському ТВ
«Військові ліквідували бєлгородських екстремістів»: конфуз на російському ТВ
Росія заявила, що заочно заарештувала Буданова
Росія заявила, що заочно заарештувала Буданова
Окупанти Лазурного берега: хто з російських зірок приховує розкішні маєтки у Франції
Окупанти Лазурного берега: хто з російських зірок приховує розкішні маєтки у Франції
Війна в Україні боляче вдарила по потенції російських чоловіків
Війна в Україні боляче вдарила по потенції російських чоловіків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Журналісти з'ясували особу громадянина РФ, який влаштовує провокації у Лаврі (фото)
31K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
17K
У Києві пройшло прощання із загиблим Олегом Барною (відео)
15K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс
8434
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)

Новини

У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
Сьогодні, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту