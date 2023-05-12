Президент Чехії оцінив шанси контрнаступу України

Петр Павел визнав, якщо Росія добре використає свою підготовлену оборону, жертви будуть великими

Президент Чехії та колишній генерал НАТО Петр Павел вважає, що запланований контрнаступ України має хороші шанси на успіх, але може призвести до великих втрат, якщо Росія добре використає свою підготовлену оборону. Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

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«Безумовно, є велика надія, що український контрнаступ буде успішним, тому що Україна вмотивована, добре підготовлена, її війська досвідчені і, звичайно, не піддаються таким недолікам, як російська армія», – сказав Павел.

Однак, він визнав, якщо Росія добре використає свою підготовлену оборону, то жертви будуть великими.

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За словами президента, у російської армії були серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і бойовим духом, але розвалу оборони чекати не варто, адже Росія встигла підготувати відносно якісну і глибоку оборону в кілька рубежів.

Колишній головнокомандувач армії Чехії, а також головний військовий радником генерального секретаря НАТО в 2015-2018 роках, вважає, що Україна врешті-решт отримає західні винищувачі, але неможливо буде передати їх вчасно для майбутнього наступу. Нагальними потребами є боєприпаси, додав він.

Він не став прогнозувати, яку територію Україна зможе відвоювати, адже є різні сценарії наступу, і не завжди все йде згідно з бажаннями і планами.

Чеський лідер зазначив, що Україна потребує підтримки партнерів для вступу до НАТО та Європейського Союзу, але висловив думку, що процес цей в обох випадках буде складним і тривалим, хоча переговори про вступ до ЄС мають всі шанси розпочатися ще цього року.

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Павел в інтерв’ю також торкнувся питання Китаю. Він сказав, що дії Китаю під час війни в Україні показали, що КНР не є конструктивним гравцем, адже не назвав війну Росії в Україні вторгненням та не закликав до виведення російських військ.

Президент Чехії переконаний, що Європейський Союз та інші демократії потребують єдиної та реалістичної позиції щодо цієї держави, одного голосу, тому що навіть найбільші країни ЄС не можуть грати на рівних з Пекіном самостійно. Ба більше, Китай використовуватиме двосторонні контакти як шанс розколоти європейські країни або відірвати Європу від Сполучених Штатів.