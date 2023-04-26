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Розвідка повідомила, чи є загроза ракетних ударів на 9 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, чи є загроза ракетних ударів на 9 травня
У ГУР застерегли, що ракетна загроза існує незалежно від дат
фото з відкритих джерел

Ворог накопичує ракетний потенціал

Росіяни накопичують ракети, однак це не означає, що вони атакують Україну 9 травня. Ракетна загроза існує незалежно від дат. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ми можемо констатувати, що ворог накопичує ракетний потенціал... Але тут прив'язуватися суто до 9-го травня не потрібно. Ми вже не один раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без них», – сказав Юсов.

Він зазначив, що ГУР відстежує ситуацію. До того ж над цим працює й українська розвідка, і міжнародні партнери. «Готуємось до відповідних реакцій», – додав Юсов.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України звернулась до громадян Росії та попередило їх про можливу небезпеку, яка може існувати під час параду на «День Побєди», який планується на 9 травня.

Росіян закликають не виходити з дому на 9 травня та обходити десятою дорогою військові об'єкти та колони техніки. Зазначається, що Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів, які вони собі запланувати на 9 травня.

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Теги: розвідка Міноборони ворог

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