Розвідка повідомила, чи є загроза ракетних ударів на 9 травня

Ворог накопичує ракетний потенціал

Росіяни накопичують ракети, однак це не означає, що вони атакують Україну 9 травня. Ракетна загроза існує незалежно від дат. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Ми можемо констатувати, що ворог накопичує ракетний потенціал... Але тут прив'язуватися суто до 9-го травня не потрібно. Ми вже не один раз проходили, що це може бути як в окрему дату, так і без них», – сказав Юсов.

Він зазначив, що ГУР відстежує ситуацію. До того ж над цим працює й українська розвідка, і міжнародні партнери. «Готуємось до відповідних реакцій», – додав Юсов.

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Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України звернулась до громадян Росії та попередило їх про можливу небезпеку, яка може існувати під час параду на «День Побєди», який планується на 9 травня.

Росіян закликають не виходити з дому на 9 травня та обходити десятою дорогою військові об'єкти та колони техніки. Зазначається, що Україна та воєнна розвідка володіють усією інформацією стосовно всіх заходів окупантів, які вони собі запланувати на 9 травня.