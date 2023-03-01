ЗСУ попередили про загрозу масованої ракетної атаки у найближчі дні

Зафіксована певна активність авіації ворога

У найближчі два дні варто очікувати нового масованого ракетного удару. Таки невтішний прогноз озвучила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Наразі спостерігається певна активність авіації ворога. Гуменюк зауважила, що поки що ця активність не пов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Проте, це вже може свідчити про підготовку до масованого удару.

«Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою БпЛА та запуску «Шахедів», намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від вечора (28 лютого – ред.) та протягом найближчих двох діб», – сказала Гуменюк.

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Нагадаємо, у ніч на 1 березня відбулася масована атака ворожих БПЛА на українські міста.

Голова Миколаївської військової обласної адміністрації Віталій Кім заявив, що російські війська готові до нового ракетного удару по Україні, але змушені його переносити через дії Збройних сил України.