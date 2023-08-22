Навальний вважає, що окуповані території України – це вже Росія

Навальний закликає брати участь у «виборах у 40 регіонах Росії», тоді як насправді в РФ 35 регіонів

Критик політики Кремля і російського диктатора Володимира Путіна політик Олексій Навальний, який перебуває в російській в’язниці, закликав мешканців окупованих українських територій узяти активну участь у «виборах» в Росії, які відбудуться 10 вересня. Таким чином політик визнав загарбання РФ українських територій. Про це повідомила пресслужба політика.

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За словами Навального, багато хто здивується, але вибори в Росії нібито «все ще існують».

«10 вересня вони пройдуть у 40 регіонах, зокрема в Єкатеринбурзі, Омській області, Хабаровську, Красноярську, Ярославській і Архангельській областях, Хакасії та Якутії. Так, нам треба визначитися із ставленням до цих виборів, і я дозволю собі зробити пропозиції», – йдеться в повідомленні.

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Варто зазначити, що Навальний закликає брати участь у «виборах у 40 регіонах Росії», тоді як насправді в РФ 35 регіонів. Так критик Кремля «додав» до Росії тимчасово окуповані Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

Раніше Навальний написав листа, де звинувачує у всіх бідах першого президента РФ Бориса Єльцина та його прихильників, які, на думку опозиційного політика, привели до влади російського диктатора Володимира Путіна.