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Україна готується до масованих російських атак – Повітряні сили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна готується до масованих російських атак – Повітряні сили
Окупанти знову можуть атакувати енергосистему України восени
фото ілюстративне

РФ уже не має того запасу ракет, який був в її арсеналі раніше

Повітряні сили Збройних сил України продовжують зміцнювати свої можливості перед ймовірними осінніми російськими масованими обстрілами. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Тим часом РФ нарощує виробництво дронів. Підтвердженням цьому є атака по Одещині в ніч на 3 вересня.

Ігнат зазначив, що РФ уже не має того запасу ракет, який був в її арсеналі раніше. Однак, країна-терорист збільшує виробництво дронів. Тому до ударів потрібно готуватися. Навіть якщо засобів ППО малого радіуса дії буде більше, результат покращиться.

«Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші Nasams та Iris у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі», – сказав він.

При цьому зазначається, що західні системи ППО доповнюють радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює.

«Увесь цей «вінегрет» працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об'єкти, міста та стратегічні об’єкти», – додав речник.

Нагадаємо, триває 557-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія ЗСУ війна ракета

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