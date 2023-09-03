Україна готується до масованих російських атак – Повітряні сили
РФ уже не має того запасу ракет, який був в її арсеналі раніше
Повітряні сили Збройних сил України продовжують зміцнювати свої можливості перед ймовірними осінніми російськими масованими обстрілами. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Тим часом РФ нарощує виробництво дронів. Підтвердженням цьому є атака по Одещині в ніч на 3 вересня.
Ігнат зазначив, що РФ уже не має того запасу ракет, який був в її арсеналі раніше. Однак, країна-терорист збільшує виробництво дронів. Тому до ударів потрібно готуватися. Навіть якщо засобів ППО малого радіуса дії буде більше, результат покращиться.
«Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші Nasams та Iris у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі», – сказав він.
При цьому зазначається, що західні системи ППО доповнюють радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює.
«Увесь цей «вінегрет» працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об'єкти, міста та стратегічні об’єкти», – додав речник.
Нагадаємо, триває 557-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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