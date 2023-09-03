Україна готується до масованих російських атак – Повітряні сили

РФ уже не має того запасу ракет, який був в її арсеналі раніше

Повітряні сили Збройних сил України продовжують зміцнювати свої можливості перед ймовірними осінніми російськими масованими обстрілами. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом РФ нарощує виробництво дронів. Підтвердженням цьому є атака по Одещині в ніч на 3 вересня.

Ігнат зазначив, що РФ уже не має того запасу ракет, який був в її арсеналі раніше. Однак, країна-терорист збільшує виробництво дронів. Тому до ударів потрібно готуватися. Навіть якщо засобів ППО малого радіуса дії буде більше, результат покращиться.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші Nasams та Iris у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі», – сказав він.

При цьому зазначається, що західні системи ППО доповнюють радянську техніку України, яка також доволі ефективно працює.

«Увесь цей «вінегрет» працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об'єкти, міста та стратегічні об’єкти», – додав речник.

Нагадаємо, триває 557-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.