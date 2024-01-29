Єрмак пояснив, коли Україна запросить представників РФ для перемовин

Перший глобальний саміт миру на рівні лідерів відбудеться без участі Росії

На другому глобальному саміті миру, після підготовки відповідного плану, Україна готова розглядати запрошення представників Росії. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на пресконференції з главами МЗС України і Угорщини в Ужгороді.

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«Ми готові чути всіх. В нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, ЄС, а й країни з Глобального півдня», – зазначив Єрмак

Однак за його словами, спочатку треба створити спільний план і тільки після цього можна думати про розмови з Росією.

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«Я хочу повторити логіку формули миру: Перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів він без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення по всіх дев’яти пунктах з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення плану», – сказав він.

«І на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання, щодо запрошення представників Росії», – додав він.

Однак, за словами Єрмака, для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру.

Як повідомлялося, 16 січня 2024 року Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць.

До слова, Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому у Швейцарії «мирному саміті» за участю світових лідерів.