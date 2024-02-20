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Солідарні з Україною: у Латвії 24 лютого пройде «хвилина мовчання»

Христина Петренко
glavcom.ua
Солідарні з Україною: у Латвії 24 лютого пройде «хвилина мовчання»
МЗС Латвії нагадує, що в боротьбі, яка триває, українці продовжують втрачати життя
фото ілюстративне

Керівництво країни закликало громадян Латвії долучитись до вшанування пам'яті загиблих українців

У Латвії на знак солідарності з Україною 24 лютого о 9:00 оголосять «хвилину мовчання». Про це йдеться на сайт МЗС Латвії.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, спікерка Сейму Дайга Мієріня, прем'єр-міністр Евіка Сіліня, глава МЗС Кріш’яніс Каріньш опублікували заяву, в якій дали політичну оцінку другій річниці повномасштабної війни РФ та заявили про підтримку України.

«На знак солідарності з народом України президент Латвії, спікер Сейму, прем’єр-міністр і міністр закордонних справ закликають усіх громадян Латвії долучитися до хвилини мовчання в суботу, 24 лютого 2024 року о 9:00, на вшанування пам’яті жертв українського народу», – йдеться у заяві.

Також у ній міститься заклик до громадян країни взяти участь у заходах 24 лютого по всій Латвії на підтримку України.

У заяві нагадується, що Росія розпочала повномасштабну загарбницьку війну, сподіваючись знищити країну та український народ за кілька днів. Натомість «Україна не тільки протистояла агресії, а й вигнала окупантів зі значної частини своїх земель». Автори заяви підкреслюють, що Росія, знаючи, що їй не вдасться зламати Україну в борні на полі бою, вдається до будь-яких злочинів – нападає на мирне населення, бомбардує міста, викрадає українських дітей. Відтак тисне на міжнародних партнерів України в надії, що демократичний світ втомиться через затягування війни.

«Ми хочемо, щоб агресор знав, що латвійська держава і народ невтомно підтримують Україну і будуть надавати всіляку допомогу до повної перемоги України. Агресор повинен буде вивести свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України та відшкодувати завдані збитки. Доведеться повернути дітей України. Росія та її лідери відповідатимуть за агресію та воєнні злочини», - підкреслили латвійські високопосадовці.

В заяві також сказано, що в боротьбі, яка триває, українці продовжують втрачати життя. «У глибокій пошані схиляємо голови перед героїчними та сильними синами та дочками України, які безстрашно протистоять агресору. Борючись за свою країну та майбутнє своїх дітей, українці також захищають мир і безпеку в усій Європі, включно з Латвією <…> Україна переможе! Слава Україні!», – йдеться наприкінці заяві.

Раніше повідомлялось, що у Латвії готують заборону імпорту зерна з Росії та Білорусі.

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Теги: Латвія росія Україна 24 лютого міністр

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