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Повітряні сили повідомили, коли в Україні відновляться авіаперельоти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, коли в Україні відновляться авіаперельоти
Україні потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й усередині країни
фото з відкритих джерел

Ігнат каже, допоки триває війна, сподіватись на відновлення роботи цивільної авіації навряд чи можна

Повноцінна робота цивільної авіації на час дії воєнного стану навряд чи можлива. Про це, коментуючи інформацію про можливість відновлення польотів цивільної авіації, зокрема, польотів Ryanair, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

«Важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно. Сьогодні всі аеродроми, які є в Україні, а у нас десятки різних аеродромів різного призначення, є оперативними. У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитися ракети, ворожі дрони. Скільки летить «Кинжал», ми всі теж знаємо. Приємно, що навіть попри таку ситуацію є бажаючі прийти на український авіаційний ринок», – сказав військовий.

Ігнат додав, що Україні потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й усередині країни. У цьому контексті виникають питання щодо страхування бортів і пасажирів.

«Допоки триває війна, сподіватись на відновлення роботи цивільної авіації навряд чи можна. У нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною, і думаю, ще не скоро його відкриють», – підсумував речник Повітряних сил.

Зазначимо, Ryanair – найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії. Розпочала свою роботу в Україні у 2018 році. Після підписання угоди про спільний авіапростір України та ЄС у 2021 році в Ryanair хотіли розширити свою присутність.

Нагадаємо, Бельгія – невелика країна, але в середньому на день виконується п’ять внутрішніх рейсів, зазвичай, на відстань менш як 100 км/год. Причому на приватні літаки припадає 71% внутрішніх рейсів у країні.  Але незабаром країна планує припинити пряме авіасполучення через його шкоду для екології

До слова, китайські авіакомпанії уникають польотів над російським повітряним простором під час рейсів до та зі Сполучених Штатів.

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Теги: ЗСУ політ лоукостери авіаперевезення

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