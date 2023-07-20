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Готувала удар по колії. Посадовиця «Укрзалізниці» опинилася під вартою (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Готувала удар по колії. Посадовиця «Укрзалізниці» опинилася під вартою (фото)
Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми
фото: СБУ

Зловмисницю було своєчасно викрито і затримано за місцем її проживання

Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Дніпрі ще одну інформаторку окупантів. Зловмисницею виявилась посадовиця місцевого підрозділу «Укрзалізниці», яку окупанти залучили до співпраці на початку 2023 року. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За вказівкою російського куратора ворожа поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру. Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України», – йдеться в повідомленні.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і завадили реалізації ворожих планів – зловмисницю було своєчасно викрито і затримано за місцем її проживання.

Готувала удар по колії. Посадовиця «Укрзалізниці» опинилася під вартою (фото) фото 1
Готувала удар по колії. Посадовиця «Укрзалізниці» опинилася під вартою (фото) фото 2

Слідство встановило, що російська інформаторка була на «прямому» зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини. У поле зору російської спецслужби посадовиця потрапила через свою деструктивну активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупаційним військам.

Для збору розвідданих фігурантка об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об’єкти.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським «куратором». На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру. Наразі вона під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Теги: окупанти ЗСУ війна Дніпропетровщина

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