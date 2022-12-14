Повітряні сили розкрили російську тактику атаки дронами

Наразі немає інформації про те, чи сьогоднішня атака була здійснена за допомогою дронів з нової партії поставок Ірану, чи ні

Перед атакою росіяни ведуть розвідку, намагаються виявити слабкі місця сили протиповітряної оборони

Російська армія намагається атакувати Україну дронами-камікадзе Shahed уночі або в темний період доби, щоб заплутати протиповітряну оборону. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрі Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Тактика (загарбників - ред.), притаманна у застосуванні цих БПЛА, - це ніч, умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темряві засобами, якими збивають їх: це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а вже зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають», – пояснив Ігнат.

За його словами, перед атакою росіяни ведуть розвідку, намагаються виявити слабкі місця сили протиповітряної оборони, «таким чином намагається уникнути потрапляння в зону дії нашої ППО».

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Речник зауважив, що не має інформації про те, чи сьогоднішня атака була здійснена за допомогою дронів з нової партії чи ні. «Але ми бачимо, що вони (російські війська – ред.) відновили атаки. Це вже третя атака дронами», – сказав він.

За словами Ігната, дрони можуть доправляти як повітряним транспортом, так і морем. У РФ з Іраном спільне Каспійське море, тому безпілотники в РФ можуть доставляти невеликими партіями морським шляхом.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти атакували дронами Київ. Внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із сіл регіону приватний будинок. Над Київщиною і столицею українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

Триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.