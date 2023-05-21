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Повітряні сили вказали, що потрібно Україні, щоб перемогти РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили вказали, що потрібно Україні, щоб перемогти РФ
Ігнат: «Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну»
Фото: Ukraine Media Center

Західні комплекси протиповітряної оборони, які зараз отримує Україна, не в змозі перекрити всю територію країни

Київ наголошує союзниками на необхідності F-16 для України, адже тими засобами протиповітряної оборони, які існують ще з радянських часів, перекрити всю територію України неможливо. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування в різних регіонах на наших оперативних аеродромах», – зазначив він.

Ігнат підкреслив, що територія країни та протяжність державного кордону велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя, простягається на понад 2,5 тисячі км. Тож навіть отримуючи такі західні системи, як NASAMS, IRIS-T, Patriot та вже SAMP/T, а також ППО сухопутних військ, перекрити всю територію лише комплексам ППО не вдасться.

«Тому нам потрібен F-16, у якого є винищувальне прикриття, він також є частиною ППО. Винищувач може працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Там, де немає ППО, буде працювати F-16», – розповів речник Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, винищувачі F-16, які анонсували Україні союзники, можуть бути у використанні українських військових вже цієї осені

Раніше стало відомо, що винищувачі F-16, які Україна, ймовірно, отримає від союзників, надаватимуться за умови, що їх не використовуватимуть для ударів по Росії.

Як відомо, Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

Читайте також: Хто переконав Байдена підтримати надання F-16 Україні: ЗМІ дізналися деталі
Теги: війна Україна винищувач системи ППО

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