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Зустріч через п'ять місяців: чутливе відео військового із сином облетіло мережу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зустріч через п'ять місяців: чутливе відео військового із сином облетіло мережу
Через початок повномасштабного вторгнення військовий Ігор Криворучко не зміг бути присутнім при народженні сина
скріншот з відео

За останній рік військовослужбовець Ігор Криворучко бачив сина лише декілька діб

Військовий Ігор Криворучко нарешті зустрівся із маленьким сином – через п’ять місяців та 18 днів після розлуки. На відео, яке облетіло мережу та розчулило українців, військовий та маленький хлопчик міцно обіймаються та ніжно заглядають один одному в очі.

У коментарі «Главкому» військовий Ігор Криворучко зазначив, що через початок повномасштабного вторгнення не зміг зустріти день народження сина поруч із дружиною. 24 лютого дружина Ігора була вже на восьмому місяці вагітності – для безпеки життя вона поїхала у Луцьк, а Ігор відправився до військкомату. Він і зараз служить у лавах Збройних сил України.

«Святослав народився 14 квітня (2022 року – «Главком») . До початку вторгнення я хотів приймати участь у пологах дружини, допомагати їй, проте не склалося. Почалася війна, а пологи розпочалися передчасно – запланований кесарів розтин мав відбутися 15 квітня, але син народився на день раніше», – розповідає Ігор.

Коли дружина народила сина, Ігор якраз перебував на посту. Знайомі родини повідомили про народження сина, а військовий був неймовірно щасливий. Проте приїхати до родини вийшло через місяць – 15 травня Ігор написав відгул за сімейними обставинами та нарешті побачив сина. Тоді побачитися вдалося лише на добу.

Майже все життя Святослава проходить без нього, розповів Ігор. Через загарбницькі дії окупантів Ігор бачив сина лише чотири ночі, поки вже у травні 2023 року не приїхав у довгу відпустку на декілька днів.

«Це засмучує, звичайно. Це важко. Зараз він такий маленький, такий перший дитячий період – хотілося б бути поряд», – зазначив військовий.

Проте саме маленький Святослав став причиною, чому військовий продовжує брати зброю до рук кожного дня. Його головна мета – це щоб жодна його слабкість не відобразилася на дитині. Саме тому Ігор ретельно дотримується правил безпеки – його зброя завжди вичищена, на ньому каска та бронежилет.

«Я хочу ростити сина після війни, – розповів Ігор. – Вірю, що війна закінчиться нашою перемогою, а я повернуся до родини живий».

Як зазначає Ігор, мрій на омріяне «після перемоги» у нього багато. Проте головна – просто повернутися до родини та ловити кожний момент життя маленького сина.

Нагадаємо, що «Главком» розповів зворушливу історію кохання. Військовий Михайло Варварич торік у травні підірвався на міні на Луганщині: чоловік утратив ноги, але навіть ампутація не завадила йому освідчитися. Заручилися молодята у Флориді в США, де військовослужбовця протезували.

Теги: діти війна українці

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