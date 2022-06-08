Повітряні сили звітують: за добу окупанти втратили дев’ять безпілотників та броньовану техніку

Нашими «пташками» з початку повномасштабного вторгнення здійснено понад 1100 групових авіанальотів на позиції рашистів

Протягом доби 8 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше десять одиниць бойової броньованої техніки та приблизно два десятки рашистів. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил 8 червня уразили два безпілотні літальні апарати «Орлан-10», ще сім БпЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Напередодні, 7 червня ударна авіація, під прикриттям винищувачів, знищила приблизно вісім одиниць техніки, уразила склади паливно-мастильних матеріалів, склади боєприпасів ворога та живу силу ворога.

Штурмовиками та бомбардувальниками Повітряних Сил ЗС України з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснено понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ розповіли про результати «полювання» за добу на Донбасі.

Також українські захисники розповіли про успіхи на східному напрямку.

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