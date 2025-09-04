Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей
Де перебували батьки на момент виникнення пожежі, зʼясовують правоохоронці
фото ДСНС Буковини

Діти віком пʼять, три та 1,8 року були в квартирі самі

У Чернівцях сталася пожежа, в якій ледь не загинули троє малолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України в Чернівецькій області.

3 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців, що з квартири на 9 поверсі однієї з багатоповерхівок міста Чернівці йде дим. На виклик прибули рятувальники та виявили, що у квартирі, де сталося займання, перебувають малолітні діти 5, 3 та 1,8 років. Рятувальники евакуювали з підʼїзду сімох людей, ліквідували загоряння на площі 30 кв. м., та не допустили перекидання полум’я на сусідні квартири. Врятовану малечу передали медикам. 

Вогонь знищив приміщення кімнати, балкон, меблі та речі домашнього вжитку. Причина пожежі та збитки встановлюють фахівці. Де перебували батьки на момент пожежі, зʼясовують правоохоронці.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві внаслідок пожежі загинуло двоє людей. 25 липня у Деснянському районі столиці виникла пожежа у приватному будинку на вулиці Польовій. До пожежників надійшло повідомлення про загоряння о 17:42. Стало відомо, що загорівся приватний одноповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу о 18:57. Під час гасіння полум'я у будинку було виявлено тіла двох людей без ознак життя. Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

Читайте також:

Теги: пожежа діти рятувальники Чернівці будинок батьки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
На Чернігівщині окупанти вдарили ракетою по співробітниках гуманітарної місії
У Києві тривога тривала майже пів години
У Києві тривога тривала майже пів години
Суд виконав прохання адвокатів Крупи і різко зменшив заставу
Суд виконав прохання адвокатів Крупи і різко зменшив заставу
Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей
Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей
Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі
Українських рятувальників визнано одними з найкращих у світі
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
20K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3910
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
2311
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
2207
Путін зробив подарунок всьому світу

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua