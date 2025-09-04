Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей

Діти віком пʼять, три та 1,8 року були в квартирі самі

У Чернівцях сталася пожежа, в якій ледь не загинули троє малолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України в Чернівецькій області.

3 вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення від очевидців, що з квартири на 9 поверсі однієї з багатоповерхівок міста Чернівці йде дим. На виклик прибули рятувальники та виявили, що у квартирі, де сталося займання, перебувають малолітні діти 5, 3 та 1,8 років. Рятувальники евакуювали з підʼїзду сімох людей, ліквідували загоряння на площі 30 кв. м., та не допустили перекидання полум’я на сусідні квартири. Врятовану малечу передали медикам.

Вогонь знищив приміщення кімнати, балкон, меблі та речі домашнього вжитку. Причина пожежі та збитки встановлюють фахівці. Де перебували батьки на момент пожежі, зʼясовують правоохоронці.

