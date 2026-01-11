Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців
Проти українців працюють ботоферми, публічні виступи зрадників з-за меж України та інші засоби інформаційного впливу
фото: СБУ

Росія використовує ботоферми та провокації, щоб деморалізувати суспільство

Росія активізувала атаки на інформаційне поле по всій Україні, намагаючись дестабілізувати суспільство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника керівника Офісу президента Віктора Микиту.

«Фіксуємо атаки росіян на інформаційне поле в регіонах. Ворог намагається поширювати провокаційні, панічні наративи у соціальних мережах, щоб послабити єдність людей і створити дестабілізацію шляхом тиску на суспільство. Проти українців працюють ботоферми, публічні виступи зрадників з-за меж України та інші засоби інформаційного впливу», – зауважив посадовець.

Водночас Микита наголосив, що ці спроби не мають успіху. Українське суспільство чітко розуміє природу інформаційних атак і усвідомлює, що саме Росія намагається деморалізувати громадян на тлі воєнних дій.

Раніше Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що Російська Федерація продовжує намагатися зірвати мирні переговори, влаштовуючи провокації, у яких звинувачує Україну. У планах Кремля – здійснити терористичний акт зі значними людськими жертвами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА» на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Пізніше Міноборони РФ використало фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна як привід для удару «Орєшніком» по Україні. 

Читайте також:

Теги: росія Міноборони РФ Україна Офіс президента фронт ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Своя земля пустіє, але вони весь час хочуть ще більше землі
Росія стрімко вмирає. Що каже статистика
6 сiчня, 19:29
Василя Зварича запросять до МЗС Чехії
У МЗС Чехії запросять українського посла на тлі скандальних заяв
5 сiчня, 08:17
На питання, чи справді планується звільнення голови СБУ Малюка, Зеленський заявив, що «немає ніяких звільнень, є ротаційні кроки»
Зеленський анонсував ротації правоохоронців та перезавантаження у системі Міноборони
3 сiчня, 20:47
Волинська трагедія: Україна підтримує ексгумації польських жертв для діалогу
Волинська трагедія та стосунки з Польщею. Український професор дав пораду владі та співгромадянам
29 грудня, 2025, 19:48
Росія змусить блогерів поширювати пропаганду
Росія змусить блогерів поширювати пропаганду
26 грудня, 2025, 05:31
У місті Єфремов українські безпілотники уразили потужності заводу
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області
24 грудня, 2025, 15:37
Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
19 грудня, 2025, 05:13
Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
17 грудня, 2025, 01:53
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду
14 грудня, 2025, 16:36

Події в Україні

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
Неподалік кордону з Польщею сталася смертельна аварія: дорогу перекрито
Неподалік кордону з Польщею сталася смертельна аварія: дорогу перекрито
Один із найвищих в Україні водоспадів повністю скував лід
Один із найвищих в Україні водоспадів повністю скував лід
Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців
Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua