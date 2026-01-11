Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців

Проти українців працюють ботоферми, публічні виступи зрадників з-за меж України та інші засоби інформаційного впливу

Росія використовує ботоферми та провокації, щоб деморалізувати суспільство

Росія активізувала атаки на інформаційне поле по всій Україні, намагаючись дестабілізувати суспільство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заступника керівника Офісу президента Віктора Микиту.

«Фіксуємо атаки росіян на інформаційне поле в регіонах. Ворог намагається поширювати провокаційні, панічні наративи у соціальних мережах, щоб послабити єдність людей і створити дестабілізацію шляхом тиску на суспільство. Проти українців працюють ботоферми, публічні виступи зрадників з-за меж України та інші засоби інформаційного впливу», – зауважив посадовець.

Водночас Микита наголосив, що ці спроби не мають успіху. Українське суспільство чітко розуміє природу інформаційних атак і усвідомлює, що саме Росія намагається деморалізувати громадян на тлі воєнних дій.

Раніше Служба зовнішньої розвідки повідомляла, що Російська Федерація продовжує намагатися зірвати мирні переговори, влаштовуючи провокації, у яких звинувачує Україну. У планах Кремля – здійснити терористичний акт зі значними людськими жертвами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА» на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Пізніше Міноборони РФ використало фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна як привід для удару «Орєшніком» по Україні.