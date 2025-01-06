У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини

Пожежа в одній з квартир Києва забрала життя двох людей

Під час пожежі у квартирі у Деснянському районі столиці загинуло двоє людей

5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Про це повідомляє ГУ ДСНС у місті Києві.

Пожежа сталась у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Ореста Левицького, 4, що у Деснянському районі столиці.

Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Ще одна людина постраждала.

«О 17:36 займання ліквідували на площі 30 кв. м. Гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що під час пожежі у психоневрологічному інтернаті на Харківщині постраждали шестеро осіб. А 3 січня, вночі в Одесі, по вулиці Комітетська, через вибух павербанка виникла пожежа у квартирі.

Нагадаємо, що в Україні, за даними Центру громадського здоров’я, від початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу.