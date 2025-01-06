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У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини
Пожежа в одній з квартир Києва забрала життя двох людей
фото: ДСНС України

Під час пожежі у квартирі у Деснянському районі столиці загинуло двоє людей

5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Про це повідомляє  ГУ ДСНС у місті Києві.

Пожежа сталась у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Ореста Левицького, 4, що у Деснянському районі столиці.

У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини фото 1

Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Ще одна людина постраждала.

«О 17:36 займання ліквідували на площі 30 кв. м. Гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння», – йдеться у повідомленні.

У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини фото 2

Раніше ми писали, що під час пожежі у психоневрологічному інтернаті на Харківщині постраждали шестеро осіб. А 3 січня, вночі в Одесі, по вулиці Комітетська, через вибух павербанка виникла пожежа у квартирі. 

Нагадаємо, що в Україні, за даними Центру громадського здоров’я, від початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу.

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Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники

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