У Києві під час пожежі у квартирі загинуло дві людини
Під час пожежі у квартирі у Деснянському районі столиці загинуло двоє людей
5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Про це повідомляє ГУ ДСНС у місті Києві.
Пожежа сталась у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхівки на вулиці Ореста Левицького, 4, що у Деснянському районі столиці.
Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Ще одна людина постраждала.
«О 17:36 займання ліквідували на площі 30 кв. м. Гасіння пожежі ускладнювалось сильною запаркованістю прибудинкової території та захаращеністю помешкання, в якому виникло загоряння», – йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що під час пожежі у психоневрологічному інтернаті на Харківщині постраждали шестеро осіб. А 3 січня, вночі в Одесі, по вулиці Комітетська, через вибух павербанка виникла пожежа у квартирі.
Нагадаємо, що в Україні, за даними Центру громадського здоров’я, від початку сезону зареєстровано 13 офіційно підтверджених випадків метапневмовірусу.
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