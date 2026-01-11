Головна Країна Події в Україні
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Причиною сигналу була загроза застосування безпілотників
У бік столиці рухалися ворожі дрони

У неділю ввечері, 11 січня, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – ідеться у повідомленні о 17:16.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Київській області фіксуються дрони, які летять у напрямку Броварів та столиці.

О 17:50 у Києві пролунав відбій. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, Росія обрала ціллю для удару балістичною ракетою «Орєшнік» саме Львівську область, щоб відвернути Європу і Сполучені Штати від надання Україні гарантій безпеки.

