Неподалік кордону з Польщею сталася смертельна аварія: дорогу перекрито

39-річний водій фури зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом

У неділю, 11 січня, близько 12:30 на трасі біля Краківця сталася ДТП. Водій вантажівки Volvo зіткнувся з водієм автобуса Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок аварії загинула 34-річна пасажирка мікроавтобуса. Станом на 16:00 рух транспорту на дорозі перекритий. Як інформує «Главком», про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

За попередніми даними 39-річний водій фури зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким також керував 39-річний водій. Відомо, що в автобусі їхало семеро людей. 34-річна жінка загинула, ще п’ятеро пасажирів віком від 18 до 61 року отримали травми та були госпіталізовані.

Поліція розслідує ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці розслідують обставини масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 грудня ввечері на трасі Київ–Харків поблизу села Іванків. Унаслідок зіткнення маршрутного автобуса з трьома легковиками загинули двоє осіб, ще 16 отримали травми.

Також у Фастівському районі поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждав 37-річний чоловік. Потерпілого з травмами доставили до медичного закладу.