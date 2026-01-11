Головна Країна Події в Україні
Родичі зниклих безвісти мають право на відстрочку від мобілізації: що потрібно знати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Родичі зниклих безвісти мають право на відстрочку від мобілізації: що потрібно знати
Родичі зниклого безвісти військового мають право на відстрочку від мобілізації
фото: 24 Канал

Правозахисниця пояснила, чому рішення суду більше не потрібне і як зараз оформлюють відстрочку від мобілізації

Родичі зниклих безвісти під час війни з Росією мають законне право на відстрочку від мобілізації, і нині системних проблем із її оформленням немає. Про це розповіла координаторка груп родин полонених і зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова в інтерв’ю «Главкому».

За її словами, згідно із законом «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», право на відстрочку мають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі – чоловік або дружина, син, донька, батько, мати, рідний брат чи сестра – зникли безвісти під час відсічі збройної агресії Росії. Ключовою підставою для отримання відстрочки є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Бєлячкова наголосила, що нині процедуру оформлення значно спрощено: відстрочку можна не лише отримати, а й продовжити через ЦНАП або портал «Дія».

Водночас раніше родини зниклих безвісти стикалися з серйозною юридичною колізією. У постанові Кабінету міністрів №560, яка регулює порядок призову під час мобілізації, було некоректно прописано перелік документів. Зокрема, від родичів вимагали судове рішення про визнання особи зниклою безвісти за особливих обставин.

«Тут важливо розрізняти юридичні терміни. Статус «зниклого за особливих обставин» не встановлюється судом. Єдиною підставою для відстрочки є витяг з Єдиного реєстру», – пояснила координаторка.

Натомість рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою має інший правовий статус і застосовується переважно у цивільно-правових питаннях. Через плутанину з цими поняттями територіальні центри комплектування та соціальної підтримки нерідко відмовляли у відстрочці, змушуючи родичів оскаржувати такі рішення в судах.

Наразі цю колізію усунуто: перелік документів у постанові приведено у відповідність до закону, і витягу з Реєстру достатньо для оформлення відстрочки. Водночас Бєлячкова зауважила, що навіть за наявності статусу родича зниклого безвісти відстрочка не надається автоматично – її необхідно оформити у встановленому порядку.

Раніше «Главком» писав, чи можна подати заяву на продовження відстрочки поштою. За словами речника Полтавського ОТЦК та СП Романа Істоміна, у Постанову 560 Кабінету Міністрів внесли зміни. Відтепер там чітко прописали «під час подання заяви військовозобов’язаний пред’являє військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).

права людини чоловік дружина батько Олена Бєлячкова

