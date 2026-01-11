Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі

Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера

Масштаби збитків уточнюються

Сил оборони України уразили три бурових установки корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера. Ці об'єкти залучені у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зазначається, що там зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, Сили оборони уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі населеного пункту Бараничеве (тимчасово окуповані території Луганської області). Цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також, завдали удару по складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-ї армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (тимчасово окуповані території Херсонської області).

Нагадаємо, Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави. За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ.

До слова, Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі.