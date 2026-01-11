Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера
фото з відкритих джерел

Масштаби збитків уточнюються

Сил оборони України уразили три бурових установки корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера. Ці об'єкти залучені у забезпеченні російської окупаційної армії.

Зазначається, що там зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, Сили оборони уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі населеного пункту Бараничеве (тимчасово окуповані території Луганської області). Цей комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також, завдали удару по складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-ї армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (тимчасово окуповані території Херсонської області).

Нагадаємо, Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави. За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ.

До слова, Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі.

Читайте також:

Теги: окуповані території Генштаб нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблиз
Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»
8 сiчня, 00:59
Бійці підрозділу ГУР «Братство» провели успішну операцію на Запорізькому напрямку і взяли у полон окупантів
Успішна операція. Розвідка взяла у полон окупантів, які повідомили цінну інформацію (відео)
7 сiчня, 13:51
Мадуро на борту корабля USS Iwo Jima
Мадуро спав, доки його не розбудили американські спецпризначенці
3 сiчня, 23:43
Нині триває 1406-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2025 року
30 грудня, 2025, 08:19
Ситуація на фронті 24 грудня
Лінія фронту станом на 24 грудня 2025. Зведення Генштабу
24 грудня, 2025, 22:17
Німеччина проти тиску на Зеленського щодо мирних домовленостей
Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні
23 грудня, 2025, 15:00
Накопичення нафти марки Urals біля китайських берегів є унікальною ситуацією
Танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю – Bloomberg
17 грудня, 2025, 19:37
Швейцарія активно готується до війни з РФ
Рівень небезпеки 7/10: Швейцарія оцінила загрози з боку Росії
15 грудня, 2025, 09:22
Олександр Хоменко на позиціях, 2023 рік
Бліндаж у пеклі. Спогади солдата, який провів беззмінно на позиціях 76 днів
13 грудня, 2025, 20:00

Події в Україні

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза
Неподалік кордону з Польщею сталася смертельна аварія: дорогу перекрито
Неподалік кордону з Польщею сталася смертельна аварія: дорогу перекрито
Один із найвищих в Україні водоспадів повністю скував лід
Один із найвищих в Україні водоспадів повністю скував лід
Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців
Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua