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В одному з міст України різко зросли ціни на житло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В одному з міст України різко зросли ціни на житло
В Ужгороді ціни на квартири зросли як у доларах, так і у гривнях
фото з відкритих джерел

Причиною зростання цін на житло є відсутність ракетних обстрілів з боку Росії та комендантської години

В Ужгороді вартість однокімнатної квартири в середньому сягає близько $60 тис. Середні ціни тут зросли на 20% у доларовому еквіваленті. Це обумовлено тим, що в Ужгороді практично відсутні ракетні обстріли з боку Росії, і немає комендантської години. Про це пише Obozrevatel.

У доларовому еквіваленті вартість квартир упала майже по всій Україні. У Києві квартири, які ще 2021 року продавали за $70 тис., зараз можна придбати вже за $55-60 тис. До того ж якщо перерахувати в гривні, то 2021-го $70 тис. коштувало 1,9 млн грн. А 2023-го $60 тис. − це вже майже 2,6 млн грн.

Тобто, попри те, що в доларах ціни впали, у гривнях вони значно зросли. Така ситуація у більшості українських міст, але не в Ужгороді. Тут ціни зросли і у доларах, і у гривні.

Рієлторка Оксана Станко пояснює: якщо у разі вторинного ринку ще є можливість торгуватися, то з новобудовами дедалі складніше. Значно зросла вартість будівництва, частину матеріалів доводиться ввозити з-за кордону, погіршилася логістика, конкуренція за матеріали зросла. Все це призвело до того, що забудовникам доводиться витрачати набагато більше коштів. Внаслідок цього зростає і вартість квартири.

Нагадаємо, вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції не за всі гроші світу. Одна з таких розташована у Солом'янському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис. (понад 646 тис. грн).

До слова, український ринок нерухомості переживав зміни за останні місяці, зокрема ціни на житло почали зростати. Найбільший попит, як правило, мають однокімнатні квартири. Якщо аналізувати ціни в столиці, то середня вартість житла з однією кімнатою зросла на 16% і становить зараз 2,9 млн грн. Зафіксовано збільшення кількості пропозицій: за останній рік оголошень про продаж однокімнатної квартири у Києві стало більше на 47%.

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Теги: Ужгород житло ціни нерухомість

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