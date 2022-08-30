Держнагороду отримав журналіст, який втрапив у скандал через футболку із сепаратистським написом

Журналістську спільноту обурило рішення влади

Державну нагороду з нагоди Дня Незалежності отримав власний кореспондент телеканалу «Рада» в Луганській області Артем Весько, який у 2016 році втрапив у скандал через футболку із сепаратистським логотипом. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Тоді він прийшов на сесію Лисичанської міської ради у футболці із сепаратистським логотипом «Ввічливі люди». Тоді він працював оператором Лисичанскої ТРК «Акцент».

Журналістську спільноту обурило рішення влади, дати нагороду Весько.

Висловив незгоду з нагородою луганчанин, головний редактор «Бабеля» Євген Спірін. Він опублікував скріншот того, як Весько коментує відео сепаратистів.

«Оце пости Артема під відосами лусваргі, помнітє, хто це? Як його витягували з лаври? А памʼятаєте, був такой батальон «пятнашка»? Ага. Так ото туловіщє якому пише камєнт Артьом – це його лєпший кєнт і він на відео лусваргі, з-під Дебальцево», – написав Спірин.

Наразі невідомо, хто подав кандидатуру Артема Веська для державної нагороди.

Зазначимо, що «ввічливими людьми» з 2014 року російська пропаганда називала російські війська в Криму під час анексії півострова: вони були озброєні та без розпізнавальних знаків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України волонтерами, журналістам, співакам, спортсменам, ведучим, чиновникам та представникам інших професій. Деякі з цих нагороджень спричинили дискусії серед українців. Зокрема, йдеться про те, що президент нагородив своїх друзів із «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова орденами «За заслуги» ІІ ступеня.