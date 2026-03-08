Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
Нині триває 1474-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Лиманському напрямку противник атакував шість разів

За минулу добу відбулося 121 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням 33 ракет, 86 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9837 дронів–камікадзе та здійснив 3514 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писанці, Коломийці, Покровське, Чорненкове, Підгаврилівка, Лісне, Світла Долина, Зелена Діброва, Копані, Чарівне, Рівне, Гуляйпільське, Веселянка та Малокатеринівка.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одинадцять районів зосередження живої сили та техніки, два пункти управління БпЛА і засіб РЕБ противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 1

Минулої доби противник здійснив 139 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 2

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Графське, Вільча, Зибине, Піщане та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 3

Ворог чотири рази атакував у районах Піщаного, Курилівки, Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 4

Противник атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новий Мир та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Рай–Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 6

Окупанти атакували в бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 9

Противник атакував чотири рази у районах Вербового, Новогригорівки та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року фото 10

Відбулося 12 атак окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Варварівки, Мирного та Зеленого.

Нагадаємо, триває 1474-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр закордонних справ Китаю Ван І зазначив, що долю Близького Сходу мають визначати народи, які там проживають
Китай закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном
Сьогодні, 07:40
Хегсет заявив, що Іран не зможе пережити США
США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану
4 березня, 17:18
Президент ПАР Сиріл Рамафоса завив, що країна забрала своїх громадян із війни в Україні
Південна Африка повернула з Росії громадян, яких завербували на війну
24 лютого, 15:15
CNN: Іран розробив стратегію протистояння США
CNN: Іран розробив стратегію протистояння США
23 лютого, 03:28
Дональд Трамп заявив, що: «ми завершили вісім воєн, і, думаю, дев'ята ще попереду. Вона виявилася складнішою. Я думав, що це буде найлегша»
Трамп визнав, що помилився в оцінці швидкого завершення війни в Україні
19 лютого, 19:45
За словами Текучева, Резнікович спочатку йому видавався людиною, «закоханою в театр до мозку кісток»
Актор театру Лесі Українки розповів, що режисер Резнікович казав трупі перед втечею у Москву
17 лютого, 23:20
Черговий раунд переговорів у Женеві. Чотири можливих напрямки
Женевський раунд переговорів: між перемир'ям і імітацією
16 лютого, 13:33
У 2019 році Федір Христенко обрався до Ради від забороненої ОПЗЖ
Ще один нардеп втратить мандат
11 лютого, 08:16
Оновлена версія УМПБ-5 отримала змінений корпус і іншу форму крила
РФ представила модернізовану плануючу бомбу УМПБ-5
9 лютого, 10:09

Події в Україні

Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
Росіяни вдарили по Кривому Рогу: атаковано транспортну інфраструктуру
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 березня 2026 року
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних
Втрати ворога станом на 8 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2026

Новини

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua