Втрати ворога станом на 8 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 8 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 742 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 8 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 8 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 273 290 (+930) осіб;
  • танків – 11 742 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 24 157 (+6) од;
  • артилерійських систем – 38 059 (+55) од;
  • РСЗВ – 1 673 (+3) од;
  • засоби ППО – 1 322 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 349 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 164 416 (+2 558) од;
  • крилаті ракети – 4 403 (+19) од;
  • кораблі / катери – 30 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 101 (+289) од;
  • спеціальна техніка – 4 083 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1474-й день повномасштабної війни в Україні.

