Втрати ворога станом на 8 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 930 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 8 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 8 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 8 березня втратила:
- особового складу – близько 1 273 290 (+930) осіб;
- танків – 11 742 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 24 157 (+6) од;
- артилерійських систем – 38 059 (+55) од;
- РСЗВ – 1 673 (+3) од;
- засоби ППО – 1 322 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 349 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 164 416 (+2 558) од;
- крилаті ракети – 4 403 (+19) од;
- кораблі / катери – 30 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 101 (+289) од;
- спеціальна техніка – 4 083 (+3) од.
Нагадаємо, триває 1474-й день повномасштабної війни в Україні.
