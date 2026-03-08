Головна Країна Події в Україні
На окупованій Херсонщині посилилися репресії проти цивільних

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Окупанти планують виявляти та ізолювати осіб, які демонструють проукраїнську позицію або нелояльність до РФ

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Місцеві «правоохоронці» отримали пряму вказівку виявляти та ізолювати осіб, які демонструють проукраїнську позицію або нелояльність до загарбницької адміністрації.

Поштовхом до посилення тиску стали нещодавні заяви Путіна про необхідність боротьби з «екстремізмом» та «русофобією» на окупованих землях. Фактично ці заклики стали сигналом для жорсткого придушення будь-якої незгоди. Тепер підставою для затримання чи обшуку може стати критика окупантів, активність у соціальних мережах або будь-які прояви патріотизму, які силові структури трактують як ворожі.

Ескалація репресій безпосередньо пов'язана з підготовкою до майбутніх виборів до Держдуми РФ. Шляхом залякування та масових перевірок окупаційна влада намагається повністю «зачистити» політичне поле від незгодних, щоб забезпечити тотальний контроль над населенням під час проведення голосування.

Як відомо, Росія розпочала активну підготовку до проведення на тимчасово окупованих територіях України так званих «виборів» до держдуми РФ, які відбудуться у вересні 2026 року. 

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін доручив створити умови для безпечного проведення виборів, окремо наголосивши на «безпеці волевиявлення» у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Нагадаємо, що майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води.

Теги: путін репресії окуповані території Херсонщина окупанти

