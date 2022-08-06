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Зеленський заснував нову державну нагороду: хто її отримає (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський заснував нову державну нагороду: хто її отримає (фото)
Нагороду вручатимуть військовим і цивільним, які внесли вагомий внесок у зміцнення оборони України
фото з відкритих джерел

Президентська відзнака має форму медалі

Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду «За оборону України». Її зможуть отримати як військові, так і цивільні, повідомляє Офіс президента.

Зеленський підписав відповідний указ №559/2022 у п'ятницю, 5 серпня.

Нагороду вручатимуть військовим і цивільним, які внесли вагомий внесок у зміцнення оборони України, а саме:

  • військовослужбовцям, співробітникам силових відомств, добровольцям;
  • представникам органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  • робітникам підприємств та організацій;
  • волонтерам;
  • іноземцям.

Відзнака має форму медалі. На лицьовій стороні буде зображений герб України на тлі хреста з чотирьох схрещених мечів. На зворотному боці напис «За оборону України».

3 фото
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Нагадаємо, що це вже друга відзнака, започаткована Зеленським після початку повномасштабної війни. Нову нагороду «Хрест бойових заслуг» першим отримав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

 

 

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