Зеленський заснував нову державну нагороду: хто її отримає (фото)

Нагороду вручатимуть військовим і цивільним, які внесли вагомий внесок у зміцнення оборони України

Президентська відзнака має форму медалі

Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду «За оборону України». Її зможуть отримати як військові, так і цивільні, повідомляє Офіс президента.

Зеленський підписав відповідний указ №559/2022 у п'ятницю, 5 серпня.

Нагороду вручатимуть військовим і цивільним, які внесли вагомий внесок у зміцнення оборони України, а саме:

військовослужбовцям, співробітникам силових відомств, добровольцям;

представникам органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;

робітникам підприємств та організацій;

волонтерам;

іноземцям.

Відзнака має форму медалі. На лицьовій стороні буде зображений герб України на тлі хреста з чотирьох схрещених мечів. На зворотному боці напис «За оборону України».

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Нагадаємо, що це вже друга відзнака, започаткована Зеленським після початку повномасштабної війни. Нову нагороду «Хрест бойових заслуг» першим отримав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.