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Президент повідомив, які області найбільше потерпають від відключень світла

Альона Боженко
glavcom.ua
Президент повідомив, які області найбільше потерпають від відключень світла
Зеленський пояснив, що наразі повністю відновити енергосистему України неможливо
фото: Офіс президента

«Відновити 100% енергосистеми, якою вона була початку російського енерготерору, зараз неможливо»

На сьогодні неможливо відновити роботу енергосистеми у повному обсязі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент зазначив, що енергетика є постійним пунктом порядку денного і на Ставці верховного головнокомандувача, і на урядовому рівні.

«Відновити 100% енергосистеми, якою вона була початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень», – заявив президент.

Очільник держави зауважив, що зараз найбільше відключень у Києві та області, на Львівщині, Житомирщині, Полтавщині, Вінничині та на Закарпатті.

Зеленський також подякував енергетикам, ремонтникам, бізнесу, працівникам комунальних підприємств і місцевій владі, які роблять усе можливе, щоб полегшити становище для людей.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що до планових графіків вимкнення електроенергії можуть повернутися вже цього тижня. Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

Також гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що остання атака РФ по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад.

Зазначимо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Теги: електроенергія президент енергетика

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