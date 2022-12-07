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«Укренерго» повідомило, коли світло вимикатимуть за графіком

Альона Боженко
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, коли світло вимикатимуть за графіком
Коли світло українцям вимикатимуть за графіком
фото ілюстративне

За даними «Укренерго», до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що до планових графіків вимкнення електроенергії можуть повернутися вже цього тижня. Про це повідомляє «Радіо НВ».

Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

«Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Гадаю, що нам ще 2-3 дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то гадаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки», – підкреслив Кудрицький.

Він розповів, що всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги, які відключаються від енергопостачання поперемінно. Це робиться для того, щоб все відбувалось в плановому режимі.

Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що остання атака РФ по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад.

Зазначимо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Теги: електроенергія Укренерго

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