«Укренерго» повідомило, коли світло вимикатимуть за графіком

За даними «Укренерго», до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що до планових графіків вимкнення електроенергії можуть повернутися вже цього тижня. Про це повідомляє «Радіо НВ».

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Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

«Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Гадаю, що нам ще 2-3 дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то гадаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки», – підкреслив Кудрицький.

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Він розповів, що всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги, які відключаються від енергопостачання поперемінно. Це робиться для того, щоб все відбувалось в плановому режимі.

Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що остання атака РФ по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад.

Зазначимо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

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Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.