Остання атака РФ по енергосистемі відкинула нас на тиждень назад – гендиректор Yasno
У Києві сьогодні доступна потужність електроенергії була на рівні 62-67% від типового споживання
Гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що вчорашня атака РФ по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад. Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, є надія, що швидко повернемося до стабілізаційних графіків.
«Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків», – написав Коваленко.
Також він додав, що активно йде робота із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.
«Уже по 474 будинкам є рішення – керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо – тому в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення», – підкреслив Коваленко.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.
Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.
Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.
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