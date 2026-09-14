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ШІ створює нові робочі місця там, де їх не чекали: що показали нові дані

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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ШІ створює нові робочі місця там, де їх не чекали: що показали нові дані
Ринок праці змінюється нерівномірно: скорочення в одних професіях супроводжується появою нових робочих місць в інших
фото:Depositphotos

Штучний інтелект поки не призвів до очікуваного масового безробіття

У США з розвитком штучного інтелекту з’явилося близько 1 млн додаткових робочих місць, тоді як із впливом технології пов’язують приблизно 200 тис. звільнень. Тобто кількість нових робочих місць наразі значно перевищує кількість скорочень. Про це розповідає «Главком» із посиланням на The Economist.

Ринок праці поки не демонструє обвалу

Останні дані про зайнятість у США також не свідчать про різке погіршення ситуації на ринку праці через розвиток ШІ. У серпні американська економіка додала 162 тис. робочих місць, а рівень безробіття становив 4,1%. Це нижче, ніж приблизно у 90% місяців за останні 50 років.

Серед працівників віком 20–24 роки ситуація також поки не погіршується настільки, як можна було б очікувати на тлі поширення ШІ. Різниця між рівнем безробіття у цій віковій групі та загальним показником залишається близькою до мінімального рівня за кілька десятиліть.

Водночас окремі компанії та працівники вже відчувають вплив технології. Найм у сфері професійних і бізнес-послуг приблизно на 10% нижчий за середній рівень 2015–2019 років.

За даними Challenger, Gray & Christmas, американські компанії цього року оголошували в середньому про 16 тис. звільнень, пов’язаних із ШІ, щомісяця. Однак на загальному ринку праці ці скорочення поки не виглядають масштабними: у типовий місяць роботодавці звільняють близько 1,7 млн працівників.

ШІ дає роботу не лише айтішникам

Значна частина нових робочих місць виникає навколо розвитку інфраструктури для штучного інтелекту. Компанії вкладають великі кошти в дата-центри, сервери, чипи, системи охолодження та енергопостачання.

За оцінкою Goldman Sachs, щорічні витрати на обладнання, необхідне для роботи ШІ, приблизно на $500 млрд перевищують рівень 2022 року, коли широке поширення отримав ChatGPT. Окремо будівництво дата-центрів у США зараз відбувається темпами понад $75 млрд на рік – майже на 60% більше, ніж роком раніше.

Для таких об’єктів потрібні електрики, фахівці з систем опалення, вентиляції та кондиціонування, інженери електромереж, а також технічні працівники, які встановлюють і обслуговують обладнання.

The Economist проаналізував п’ять галузей, пов’язаних із будівництвом та оснащенням дата-центрів. Із 2023 року в них з’явилося приблизно на 320 тис. робочих місць більше, ніж можна було б очікувати з огляду на загальні тенденції у будівництві та виробництві.

Водночас видання застерігає, що не всі ці робочі місця з’явилися саме через ШІ. Частина зростання пов’язана з іншими інфраструктурними проєктами.

За даними Indeed, за два роки кількість вакансій, пов’язаних із роботою дата-центрів, зросла більш ніж удвічі. Водночас загальна кількість вакансій на ринку праці за цей період скоротилася. LinkedIn оцінює, що у 2023–2025 роках у США з’явилося майже 500 тис. робочих місць у дата-центрах.

Зростає і оплата праці. Вакансії з монтажу та обслуговування обладнання в дата-центрах передбачають зарплату приблизно на 40% вищу, ніж за аналогічну роботу в інших сферах.

У червні середня погодинна зарплата у виробництві електрообладнання була більш ніж на 13% вищою, ніж роком раніше. В електромонтажників зростання становило майже 8%.

Компаніям потрібні фахівці зі штучного інтелекту

Нові робочі місця виникають і безпосередньо у сфері ШІ. Компаніям потрібні інженери, розробники програмного забезпечення, фахівці з даних, спеціалісти з розмітки даних та працівники, які адаптують ШІ-рішення під потреби клієнтів.

Окремо з’являються керівники напрямів штучного інтелекту, які визначають, як компанії використовуватимуть нові технології. За даними LinkedIn, кількість вакансій для AI-інженерів, директорів із ШІ та керівників таких напрямів приблизно подвоїлася порівняно з 2023–2024 роками.

The Economist також проаналізував професії, найближчі до розвитку ШІ – інженерів, розробників програмного забезпечення, математиків і фахівців із даних. Із 2022 року в цих професіях з’явилося приблизно 730 тис. робочих місць понад прогнозований рівень зайнятості. Водночас видання зауважує, що не кожне з них можна безпосередньо приписати штучному інтелекту.

За даними LinkedIn, у 2023–2025 роках з’явилося близько 640 тис. нових робочих місць, безпосередньо пов’язаних зі штучним інтелектом.

ШІ підвищує попит і на деякі звичайні професії

Штучний інтелект може не лише створювати нові професії, а й підвищувати продуктивність працівників. У такому разі компаніям може знадобитися більше людей для виконання додаткового обсягу роботи.

Наприклад, ШІ допомагає юристам швидше готувати документи, а аналітикам – опрацьовувати великі масиви інформації. Якщо завдяки цьому послуги стають дешевшими, попит на них може зрости настільки, що загальна кількість роботи збільшиться.

Такий ефект уже помітний у деяких професіях. У 2023–2025 роках кількість параюристів у США зросла приблизно на 11%, а аналітиків маркетингових досліджень – на 6%. Для порівняння, загальна зайнятість у країні за цей період зросла приблизно на 2,5%.

ШІ скорочує кількість робочих місць у деяких сферах

Водночас у частині професій зайнятість уже скорочується. Найбільше це помітно там, де значна частина роботи складається з рутинних завдань, які можуть виконувати ШІ-системи.

Із січня 2023 року зайнятість у сфері обслуговування клієнтів у США скоротилася приблизно на 10%, а серед секретарів та адміністративних помічників – на 15%.

Бюро статистики праці США прогнозує, що до 2035 року професії у сфері офісної та адміністративної підтримки втратять близько 752 тис. робочих місць.

Таким чином, вплив штучного інтелекту на ринок праці поки виявляється неоднозначним. Технологія одночасно створює попит на нових працівників, підвищує продуктивність у частині професій та скорочує зайнятість там, де роботу можна значною мірою автоматизувати.

Водночас цифру у 1 млн робочих місць не варто сприймати як точну кількість вакансій, які безпосередньо створив штучний інтелект. The Economist оцінює додаткову зайнятість у кількох групах професій та галузей порівняно із загальними тенденціями. Тому йдеться про орієнтовну оцінку впливу ШІ, а не про прямий підрахунок усіх створених технологією вакансій.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що глава Anthropic Даріо Амодеї попереджав про можливість різкого зростання автономності ШІ-систем. За його оцінкою, вже протягом 6–12 місяців рій автономних ШІ-агентів потенційно може отримати значний контроль над інтернетом. Амодеї закликав технологічні компанії не пришвидшувати безконтрольно розробку найпотужніших моделей та допустити незалежних експертів до їхньої перевірки.

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Теги: США безробіття штучний інтелект

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