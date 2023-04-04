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«Вагнерівці», ймовірно, просунулися в центр Бахмута. Аналітики ISW оцінили ситуацію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнерівці», ймовірно, просунулися в центр Бахмута. Аналітики ISW оцінили ситуацію
Українські війська залишаються в західній частині Бахмута
фото ілюстративне

Окупанти, ймовірно, спробують просунутися на захід через щільні міські квартали в напрямку Хромового

Бойовики ПВК «Вагнер» могли просунулися далі в центрі Бахмута. У ніч проти 2 квітня «вагнерівці», вочевидь, захопили будівлю Бахмутської міськдержадміністрації. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин підняв російський прапор з написом у пам'ять про вбитого блогера Максима Фоміна навпроти будівлі Бахмутської міської адміністрації в ніч на 2 квітня і заявив, що «Вагнер» законно контролює Бахмут, хоча українські війська залишаються в західній частині міста», – йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що 3 квітня були опубліковані кадри з безпілотника, на яких видно «вагнерівців» і російські прапори над уламками зруйнованої будівлі адміністрації. Кілька російських провоєнних блогерів також поширили зображення бійця ПВК «Вагнер», який начебто стоїть перед будівлею Бахмутської міської адміністрації перед її руйнуванням.

«Група «Вагнера», ймовірно, продовжить спроби закріпити контроль над центральною частиною Бахмута і спробує просунутися на захід через щільні міські квартали в напрямку Хромового», – наголошують аналітики.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти поширюють методичку нібито українського керівництва щодо висвітлення подій на Бахмутському напрямку. У Міноборони назвали це смішним фейком.

Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка

Теги: ЗСУ Донеччина війна Бахмут

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