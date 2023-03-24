Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW

«Кухар Путіна» поставив під сумнів, чи насправді в Україні є нацисти, як постійно заявляє Кремль

Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин спростував кремлівські заяви про те, що Росія воює з НАТО, а також піддав сумніву існування «нацистів» на території України, про яких постійно говорить Москва. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Як ідеться в їхньому звіті, терорист Пригожин зазначив, що Росія воює виключно з українцями, які оснащені технікою, наданою НАТО, а також із деякими «русофобськими найманцями, які добровільно підтримують Україну», але не з самим НАТО.

Також фінансист «Вагнера» підкреслив, що російські чиновники, скоріш за все, знали, що НАТО запропонує Україні допомогу: «Смішно думати, що коли РФ вирішила розпочати війну, то не врахувала допомогу НАТО Україні».

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«Засновник ПВК «Вагнера» розповів і про те, що не впевнений стосовно цілей «денацифікації» в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні «нацисти», – зазначаються аналітики.

Як пояснюється, своїми висловлювання Пригожин фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що РФ необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підірвав необхідність і ймовірність заявлених російським диктатором Путіним максималістських цілей його вторгнення.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW