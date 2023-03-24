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Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW
фото з відкритих джерел

«Кухар Путіна» поставив під сумнів, чи насправді в Україні є нацисти, як постійно заявляє Кремль

Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин спростував кремлівські заяви про те, що Росія воює з НАТО, а також піддав сумніву існування «нацистів» на території України, про яких постійно говорить Москва. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як ідеться в їхньому звіті, терорист Пригожин зазначив, що Росія воює виключно з українцями, які оснащені технікою, наданою НАТО, а також із деякими «русофобськими найманцями, які добровільно підтримують Україну», але не з самим НАТО.

Також фінансист «Вагнера» підкреслив, що російські чиновники, скоріш за все, знали, що НАТО запропонує Україні допомогу: «Смішно думати, що коли РФ вирішила розпочати війну, то не врахувала допомогу НАТО Україні».

«Засновник ПВК «Вагнера» розповів і про те, що не впевнений стосовно цілей «денацифікації» в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні «нацисти», – зазначаються аналітики.

Як пояснюється, своїми висловлювання Пригожин фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що РФ необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підірвав необхідність і ймовірність заявлених російським диктатором Путіним максималістських цілей його вторгнення.

Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

  • Пригожин пом'якшив свою риторику щодо міноборони Росії, ймовірно, через страх повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.
  • Пригожин спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи насправді в Україні є нацисти, як постійно заявляє Кремль.
  • Bloomberg повідомляв, що Пригожин готується згорнути операції «Вагнера» в Україні після того, як російському військовому керівництву вдалося скоротити ключові постачання особового складу та боєприпасів.
  • Українські офіційні особи підтвердили попередні оцінки ISW про те, що російські сили не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.
  • Армія РФ може змінити свою тактику ракетних ударів, щоб зосередитися на українських військових об’єктах, оскільки загальні російські ракетні удари зменшуються, що вказує на виснаження російських запасів високоточних ракет.
  • Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін у зверненні до Держдуми окреслив різні заходи підтримки російських військових, російської оборонно-промислової бази і незалежності Росії від Заходу.
  • МАГАТЕ повідомило, що «Росатом» може працювати над відновленням трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції, що посилить контроль Росії над ЗАЕС.
  • Війська РФ здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Окупанти продовжують атакувати місто Бахмут і райони в околицях і навколо Авдіївки.
  • ЗСУ продовжують проводити рейдові дії над Дніпром у Херсонській області.
  • Кремль продовжує заходи щодо примусу російських резервістів, військовозобов’язаних та інших військовослужбовців до служби за контрактом.
  • Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що Росія продовжує зусилля з інтеграції новоокупованої України в російські інституції та інфраструктуру.
  • Російські сили в Білорусі нещодавно передислокувалися назад до Росії напередодні весняного призову в Росію 1 квітня. 
Теги: росія ПВК Вагнера НАТО війна

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