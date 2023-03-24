Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW
«Кухар Путіна» поставив під сумнів, чи насправді в Україні є нацисти, як постійно заявляє Кремль
Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин спростував кремлівські заяви про те, що Росія воює з НАТО, а також піддав сумніву існування «нацистів» на території України, про яких постійно говорить Москва. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Як ідеться в їхньому звіті, терорист Пригожин зазначив, що Росія воює виключно з українцями, які оснащені технікою, наданою НАТО, а також із деякими «русофобськими найманцями, які добровільно підтримують Україну», але не з самим НАТО.
Також фінансист «Вагнера» підкреслив, що російські чиновники, скоріш за все, знали, що НАТО запропонує Україні допомогу: «Смішно думати, що коли РФ вирішила розпочати війну, то не врахувала допомогу НАТО Україні».
«Засновник ПВК «Вагнера» розповів і про те, що не впевнений стосовно цілей «денацифікації» в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні «нацисти», – зазначаються аналітики.
Як пояснюється, своїми висловлювання Пригожин фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що РФ необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підірвав необхідність і ймовірність заявлених російським диктатором Путіним максималістських цілей його вторгнення.
Ключові висновки ISW
- Пригожин пом'якшив свою риторику щодо міноборони Росії, ймовірно, через страх повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.
- Пригожин спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи насправді в Україні є нацисти, як постійно заявляє Кремль.
- Bloomberg повідомляв, що Пригожин готується згорнути операції «Вагнера» в Україні після того, як російському військовому керівництву вдалося скоротити ключові постачання особового складу та боєприпасів.
- Українські офіційні особи підтвердили попередні оцінки ISW про те, що російські сили не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.
- Армія РФ може змінити свою тактику ракетних ударів, щоб зосередитися на українських військових об’єктах, оскільки загальні російські ракетні удари зменшуються, що вказує на виснаження російських запасів високоточних ракет.
- Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін у зверненні до Держдуми окреслив різні заходи підтримки російських військових, російської оборонно-промислової бази і незалежності Росії від Заходу.
- МАГАТЕ повідомило, що «Росатом» може працювати над відновленням трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції, що посилить контроль Росії над ЗАЕС.
- Війська РФ здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Окупанти продовжують атакувати місто Бахмут і райони в околицях і навколо Авдіївки.
- ЗСУ продовжують проводити рейдові дії над Дніпром у Херсонській області.
- Кремль продовжує заходи щодо примусу російських резервістів, військовозобов’язаних та інших військовослужбовців до служби за контрактом.
- Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що Росія продовжує зусилля з інтеграції новоокупованої України в російські інституції та інфраструктуру.
- Російські сили в Білорусі нещодавно передислокувалися назад до Росії напередодні весняного призову в Росію 1 квітня.
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