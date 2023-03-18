Ордер на арешт Путіна. Росія готова оголосити війну всьому світу?

Спікер Держдуми зробив істеричну заяву

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду про орден на арешт диктатора Володимира Путіна.

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«Янкі, руки геть від Путіна», – істерично заявив спікер. Володін вважає, що рішення МКС про ордер Путіну, є ознакою істерики у Заходу. За його словами, у Брюсселі та Вашингтоні розуміють, що «є Путін – є Росія».

«Будь-які нападки на президента РФ розцінюємо, як агресію проти нашої країни», – підсумував свою заяву Володін.

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До слова, у Кремлі вже відреагували на ордер на арешт Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що Росія не співпрацює з Міжнародним кримінальним судом. «можливі «рецепти» на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними», – зазначила Захарова.

Нагадаємо, що у Канаді позитивно відреагували на рішення Міжнародного кримінального суду.