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Ордер на арешт Путіна. Росія готова оголосити війну всьому світу?

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Ордер на арешт Путіна. Росія готова оголосити війну всьому світу?
фото: espreso.tv

Спікер Держдуми зробив істеричну заяву

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду про орден на арешт диктатора Володимира Путіна.

«Янкі, руки геть від Путіна», – істерично заявив спікер. Володін вважає, що рішення МКС про ордер Путіну, є ознакою істерики у Заходу. За його словами, у Брюсселі та Вашингтоні розуміють, що «є Путін – є Росія».

«Будь-які нападки на президента РФ розцінюємо, як агресію проти нашої країни», – підсумував свою заяву Володін.

Ордер на арешт Путіна. Росія готова оголосити війну всьому світу? фото 1

До слова, у Кремлі вже відреагували на ордер на арешт Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що Росія не співпрацює з Міжнародним кримінальним судом. «можливі «рецепти» на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними», – зазначила Захарова.

Нагадаємо, що у Канаді позитивно відреагували на рішення Міжнародного кримінального суду.

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Теги: росія путін арешт Міжнародний кримінальний суд війна

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