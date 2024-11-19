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Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки: чим закінчився скандал

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки: чим закінчився скандал
У дитини Олени Терещенко на польскому кордоні конфіскували паспорт через малюнок на в'їзному штампі
фото: Олена Терещенко/Facebook

Нікола врешті-решт полетів до Лондона, але вже наступним рейсом

Польські прикордонники в понеділок, 18 листопада, конфіскували в шестирічного сина ексдепутатки Київської міської ради Олени Терещенко закордонний паспорт. Причиною стало те, що один із в'їзних штампів був обведений кульковою ручкою. Зрештою документ власникові повернули, але на свій літак сім'я спізнилася. Про це ексдепутатка розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.

«Після влаштованого мною скандалу, коли нам намагалися надати документ польською, що ми, виявляється, «добровільно» залишаємо їм паспорт та інших наших вимог, нарешті повідомили, що нас відпускають. Вочевидь, лише тому, що не захотіли публічного скандалу», – припустила Терещенко.

Утім, за її словами, відразу її з сином все одно не відпустили. «Ми ще півгодини чекали, поки віддадуть паспорт Ніколи, а потім чекали, поки знайдуть мій. Нас відпустили рівно о тій годині, коли мав бути наш виліт».

На літак сім'я не встигла, однокласники полетіли без Ніколи. «Дитина була у неймовірному розпачі, купили нові квитки, але знов виникли проблеми в аеропорту на паспортному контролі, оскільки на польській митниці позначили листки паспорту Ніколи червоним кольором та внесли якийсь запис до загальної системи. Тепер чекаємо на рішення», – додала ексдепутатка Київради.

Згодом ситуація таки вирішилася. «Розібралися, пожартували, пропустили. На британському кордоні дитина після пережитого навіть підійти зі своїм паспортом із червоними позначками боялася до інспектора. Але. Окремий прохід для пасажирів з дітьми (щоб діти не виснажувалися у чергах), привітний усміхнений інспектор, милий small talk, комплімент дитині та щире побажання гарного перебування. Хвилин п'ять і контроль пройдений. Контраст разючий», – підкреслила Терещенко.

Вона додала, що по поверненню додому обов’язково поведе сина до психолога.

Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки: чим закінчився скандал фото 1
скріншот із фейсбук-сторінки Олени Терещенко

Нагадаємо, що запуск нової системи «в'їзду-виїзду» (Entry-Exit System) для осіб, що перетинають кордони Шенгенської зони, було втретє відтерміновано. Планувалося, що з третьої спроби блок все ж реалізує нові правила, відповідно до яких негромадяни ЄС мають залишати на кордоні відбитки пальців або фото, які вносяться до єдиної бази. Ініціативу двічі відкладали через позицію Франції, Німеччини та Нідерландів, які відповідальні за 40% усіх випадків заїзду іноземців до ЄС. Зараз, попри офіційне оголошення з боку Єврокомісії, держави все ще не готові до зміни порядку перетину кордону. Очікується, що міністрам закордонних справ країн ЄС запропонують альтернативні варіанти.

Теги: прикордонники Київрада паспорт кордон син дитина

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