Армія Ізраїлю увійшла на територію Сирії – NYT

Ізраїль вторгся до Сирії вперше з 1970-х років

Цими вихідними ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. Про це пише видання New York Times із посиланням на двох ізраїльських чиновників.

«Сухопутні війська Ізраїлю увійшли за межі демілітаризованої зони, що стало їх першим відкритим вторгненням на сирійську територію з жовтня 1973 року», – зазначає видання.

Видання стверджує, що ЦАХАЛ взяла під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва, констатувала газета.

При цьому пресслужба ЦАХАЛ в офіційному Telegram-каналі також повідомила про зняття обмежень, встановлених у чотирьох громадах на півночі Голанських висот. Свою освітню роботу в звичайному режимі розпочнуть соціально значущі об'єкти.

За твердженням чиновників, у Тель-Авіві існує занепокоєння, що представники збройної сирійської опозиції можуть захопити військові об'єкти поблизу Голану та використовувати їх проти Ізраїлю.

Телерадіокомпанія Kan повідомляла, що військово-політичне керівництво Ізраїлю розглядає можливість посилення військового контролю над сирійською частиною Голанських висот для запобігання появі сторонніх сил у цьому районі.

28 листопада повідомлялося, що збройні угруповання сирійської опозиції розпочали великий наступ на урядові війська у західних районах провінції Алеппо. Взявши місто Алеппо, вони за наступні півтора тижні зайняли Хомс, Хаму та підійшли до Дамаська – столиці Сирії.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот.Беньямін Нетаньягу сказав, що угода про розмежування з Сирією 1974 року розвалилася, тому він «наказав захопити буферну зону та командні позиції поблизу».