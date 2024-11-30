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Роботу пропускних пунктів на кордоні з Молдовою та Румунією відновлено

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Роботу пропускних пунктів на кордоні з Молдовою та Румунією відновлено
Пропускні операції на кордоні з Молдовою та Румунією тимчасово призупинялися з технічних причин
фото з відкритих джерел

Пропускні операції знову здійснюються в штатному режимі

На кордоні з Молдовою і Румунією в пунктах пропуску відновилося оформлення громадян і транспорту. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Пропускні операції щодо громадян і транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією повністю відновлено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада всі пропускні операції щодо громадян і транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією тимчасово призупинялися з технічних причин.

До слова, у Польщі протестувальники анонсували відновлення протесту на кордонах 10 грудня, якщо до того час їхні умови не виконають. Цього разу обіцяють блокувати весь східний кордон. Якщо протест відновлять, то робота пунктів пропуску відбуватиметься повільніше.

Теги: Румунія Молдова Україна Держприкордонслужба кордон

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