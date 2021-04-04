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    Приморозки та дощі: прогноз погоди в Україні на неділю

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    Місцями температура впаде до&nbsp;3&deg; морозу - Приморозки та дощі: прогноз погоди в Україні на неділю
    Місцями температура впаде до 3° морозу

    У Києві сьогодні вдень місцями невеликий дощ, вітер 5-10 м/с

    В Україні у неділю місцями пройде невеликий дощ, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° з позначкою «плюс».

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Уночі у південній частині дощі, в Карпатах невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів; вдень в Україні місцями невеликий дощ, у західних областях подекуди з мокрим снігом, на південному сході помірні дощі. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, – йдеться у прогнозі.

    Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні до 5° тепла, вдень 7-12°, у західних областях 4-9° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

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    У Києві сьогодні вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.

    До слова, 2 квітня в Карпатах випало до 15 сантиметрів снігу.

    Теги: прогноз погоди вітер дощ
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