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    Україна отримає партію Starlink та іншого обладнання на 10 млн євро

    Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України 28 лютого - Україна отримає партію Starlink та іншого обладнання на 10 млн євро
    Перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України 28 лютого
    фото з відкритих джерел

    Федоров попросив про допомогу на цифровому полі

    Україна найближчими днями отримає нову партію Starlink, а також іншого обладнання на суму 10 мільйонів євро.
    Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

    «Чекаємо найближчим часом на низку важливих рішень від Європарламенту та Єврокомісії на озвучені нами запитання. А днями отримаємо нову велику партію Starlink та іншого обладнання на суму 10 млн євро», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що 8 квітня віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся в онлайн-форматі з президентом Європарламенту Робертою Мецолою, єврокомісаром Тьєррі Бретоном, цифровими міністрами ЄС та депутатами Європарламенту.

    Під час зустрічі міністр попросив про допомогу на цифровому полі, яка зараз в пріоритеті:

    • прискорити інтеграцію екосистеми Дія в країнах ЄС;
    • продовжити інформаційну блокаду з пропагандистськими ресурсами кремля;
    • розширювати цифрову блокаду техкомпаній, які продовжують фінансувати рф;
    • приєднати Україну до Програм ЄС – Connecting Europe Facility і Digital Europe, які сприятимуть відновленню пошкодженої інфраструктури.

    «Своєю чергою, Україна отримала запевнення в безумовній підтримці від європейських партнерів. Будемо синхронізувати та налаштовувати спільні зусилля далі», – додали в Мінцифри.

    Нагадаємо, що перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України 28 лютого. Раніше сервіси Starlink були недоступними в Україні через порівняно високу вартість за обладнання та абонентське обслуговування та небажання власника, Ілона Маска, займатися реєстрацією Starlink в Україні.

    Відтоді, Україна отримала ще декілька партій обладнання. Зокрема, українським медичним закладам та установам у сфері охорони здоров’я передано 590 станцій супутникового інтернету.

    Раніше повідомлялося, що станом на 24 березня у Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi.

    29 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від окупантів.

    Читайте також: Російські хакери атакують супутникові термінали Starlink, які Маск передав Україні

    Теги: ЄС росія окупанти міністр війна інтернет Україна Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    Україна отримає партію Starlink та іншого обладнання на 10 млн євро