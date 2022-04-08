Україна отримає партію Starlink та іншого обладнання на 10 млн євро

Федоров попросив про допомогу на цифровому полі

Україна найближчими днями отримає нову партію Starlink, а також іншого обладнання на суму 10 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Чекаємо найближчим часом на низку важливих рішень від Європарламенту та Єврокомісії на озвучені нами запитання. А днями отримаємо нову велику партію Starlink та іншого обладнання на суму 10 млн євро», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 квітня віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся в онлайн-форматі з президентом Європарламенту Робертою Мецолою, єврокомісаром Тьєррі Бретоном, цифровими міністрами ЄС та депутатами Європарламенту.

Під час зустрічі міністр попросив про допомогу на цифровому полі, яка зараз в пріоритеті:

прискорити інтеграцію екосистеми Дія в країнах ЄС;

продовжити інформаційну блокаду з пропагандистськими ресурсами кремля;

розширювати цифрову блокаду техкомпаній, які продовжують фінансувати рф;

приєднати Україну до Програм ЄС – Connecting Europe Facility і Digital Europe, які сприятимуть відновленню пошкодженої інфраструктури.

«Своєю чергою, Україна отримала запевнення в безумовній підтримці від європейських партнерів. Будемо синхронізувати та налаштовувати спільні зусилля далі», – додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що перша партія станцій супутникового інтернету StarLink прибула до України 28 лютого. Раніше сервіси Starlink були недоступними в Україні через порівняно високу вартість за обладнання та абонентське обслуговування та небажання власника, Ілона Маска, займатися реєстрацією Starlink в Україні.

Відтоді, Україна отримала ще декілька партій обладнання. Зокрема, українським медичним закладам та установам у сфері охорони здоров’я передано 590 станцій супутникового інтернету.

Раніше повідомлялося, що станом на 24 березня у Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi.

29 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від окупантів.