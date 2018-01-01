Прогноз погоди на понеділок: в Україну йде потепління та опади

По всій країні на дорогах буде ожеледиця

Сьогодні, 29 січня, на територію України буде надходити тепле і вологе повітря з Атлантики, яке принесе в країну потепління та опади у вигляді дощів і мокрого снігу. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зазначається, що у понеділок у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі від



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По всій країні на дорогах буде ожеледиця

Сьогодні, 29 січня, на територію України буде надходити тепле і вологе повітря з Атлантики, яке принесе в країну потепління та опади у вигляді дощів і мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що у понеділок у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8 ° тепла. У східних областях вночі сніг, вдень мокрий сніг, температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

На решті територій мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, лише у більшості південних областей вночі без суттєвих опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер по всій країні південно-західний і західний, 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

У Києві – мокрий сніг із дощем, температура вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

Раніше повідомлялося, що з понеділка потепління притягне з собою опади, високу вологість, щільну хмарність, пронизливий вітер, калюжі та «кашу під ногами».