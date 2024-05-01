Пропагандисти РФ не знають, зачищають вони чи визволяють українські міста

26 лютого в етері «Первого канала» Пушилін визнав, що «міста фактично вже немає»

Пушилін «палить» Симоньян на «випаленій» брехні

Всередині РФ мало хто ставить питання: «чому те, що починалось як визволення російськомовних українців, перетворилось на їхню зачистку?» Навпаки, пропагандистський телебомонд час від часу переконує, що «нам не потрібна в Україні випалена земля». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

Центр стратегічних комунікацій відслідкував останні заяви ватажка «ДНР» галяйтера Дениса Пушиліна щодо масштабів руйнувань в Авдіївці.

Так, 30 квітня донецький гауляйтер Пушилін заявив, що «в Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків».

26 березня він назвав ту ж цифру, але втішив тим, що «в Авдіївці активно налагоджується мирне життя».

26 лютого в етері «Первого канала» Пушилін просто визнав, що «міста фактично вже немає».

Нагадаємо, російські окупанти просунулися на кілька кілометрів на Авдіївському напрямку. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телемарафону.

«Там (на Авдіївському напрямку, «Главком») склався ряд негативних моментів, які і призвели до ситуації тактичного рівня. Вона досить серйозна і докладають всі зусилля для того, щоб вона не переросла в серйозну загрозу», – зазначив військовий.

За його словами, ворог буде намагатися прориватися з Очеретиного у бік Покровська, і для цього задуму вже накопичений особовий склад. Тимочко наголосив, що зараз важливо не дати ворогу розгорнути плацдарм, що, своєю чергою, може перетворитися на прорив.

Тимочко зауважив, що загарбники зуміли «знайти слабкі сторони» української оборони за «хронічної нестачі боєкомплекту».

«Ворог намагався скористатися своїм вікном можливостей. Питання в тому, яких втрат вони там готові зазнавати, щоб утримувати той зайнятий плацдарм, який вони намагалися розширити. Звичайно, там зараз бої будуть дуже жорстокі. Головнокомандувач заявив, що туди відправили як додаткові

Відомо, що Росія тестує на війні ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану «Шахеди», які потім було використано проти Ізраїлю. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

Експерти ООН підтвердили, що Росія 2 січня вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11.

Північна Корея перебуває під міжнародними санкціями, які встановили Рада Безпеки ООН за залякування сусідів ракетними атаками. Таким чином придбання Росією північнокорейських ракет є грубим порушенням санкційного режиму.

До слова, російські окупанти примусово виселяють жителів трьох населених пунктів лівобережжя Херсонської області. Йдеться про Голу Пристань, Кохани та Гладківка, повідомляє Центр національного спротиву.

«За інформацією від місцевого підпілля російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах», – йдеться у повідомленні.

Мешканців населених пунктів тимчасово розміщують на півдні Херсонської області та у Криму.

Як повідомляє Центр нацспротиву, приміщення де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду у Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.