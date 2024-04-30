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Міноборони назвало розмір зарплат військових та винагород за знищену техніку окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони назвало розмір зарплат військових та винагород за знищену техніку окупантів
Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців становить 20,1 тис. грн
фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів оновив виплати військовослужбовцям

Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20,1 тис. грн основного грошового забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Про це повідомив речник Міністерства оборони старший лейтенант Дмитро Лазуткін під час прямого ефіру телемарафон.

Одноразова грошова допомога при укладанні контракту:

  • рядовий склад – 24 224 грн;
  • сержантський і старшинський склад – 27 252 грн;
  • офіцерський склад – 30 280 грн.
Грошове забезпечення військовослужбовців
Грошове забезпечення військовослужбовців
фото: mil.gov.ua/Міноборони
Міноборони назвало розмір зарплат військових та винагород за знищену техніку окупантів фото 1
Види виплат військовослужбовцям
Види виплат військовослужбовцям
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Також існує встановлена грошова винагорода за знищену російську техніку.

Виплати за знищену техніку ворога:

  • Корабель 1 рангу – понад 243 тис. грн, 2 рангу – понад 182 тис. грн,  3 рангу – понад 121 тис. грн, 4 рангу – 97,4 тис. грн;
  • Бойовий літак та зенітно-ракетні комплекси – понад 121 тис. грн;
  • реактивна система залпового вогню – понад 60 тис. грн;
  • тактичний ракетний комплекс, військовий літак – понад 54 тис. грн 
  • Танк, наземна артилерія та бойові вертольоти – 48 720 грн.

«Для того, щоб отримати таку виплату потрібний запис у журнал бойових дій, щоб було донесення та бажане фото та відеофіксація. Зараз ведеться сучасна та високотехнологічна війна, тому це не має стати проблемою», – додав Дмитро Лазуткін.

Інформація про розміри винагороди за знищену техніку окупантів
Інформація про розміри винагороди за знищену техніку окупантів
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 1 квітня ухвалив додаткову фінансову винагороду військовим у розмірі 70 тис. грн. Ця виплата може застосовуватися вже з цього місяця. Це не заміна 100 тисяч «бойових», а додаткова винагорода для тих, хто перебуває на передовій.

До слова, Кабінет міністрів України виділяє додаткові 15,5 млрд грн для Сил оборони. Зокрема, за кошти планують закупити 300 тис. безпілотників.

Теги: війна окупанти військова техніка бойові виплати ЗСУ гроші

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